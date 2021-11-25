Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка Державна екологічна інспекція у Сумській області розпочала операцію «Новорічна ялинка».

Ця природоохоронна операція проводиться щорічно з метою посилення заходів державного контролю під час заготівлі та реалізації дерев хвойних порід у період різдвяно-новорічних свят. Зокрема, протягом грудня 2021 та до середини січня 2022 року екоінспектори будуть здійснювати рейди в місцях зростання ялин і сосен, а також на ялинкових базарах та стихійних торгових точках області.

Слід зауважити, що останніми роками на території Сумщини спостерігалася тенденція до зменшення кількості випадків так званого «зеленого браконьєрства». Однією з причин може бути постійно зростаючий розмір грошових стягнень для тих осіб, які вирішили вкрасти з лісу новорічну красуню. Ця цифра складається із суми двох складових: штрафу та збитків.

Зокрема, відповідно до ст. 65 КУпАП, відповідальність за незаконну порубку, пошкодження, перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1020 грн., а на посадових осіб - від 2550 до 5100 грн..

Згідно із Постановою Кабміну від 23.07.2008 № 665, у грудні-січні потроюється розмір збитків за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року та помножується на розмір річної індексації такс. Відтак, у 2021 році сума збитків, яку доведеться відшкодувати за кожне самовільно видалене хвойне насадження, в залежності від діаметру дерева у корі біля шийки кореня, буде наступною:

- 10 см і менше – 544,82 грн.

- від 10,1 до 14 см – 959,93 грн.

- від 14,1 до 18 см – 2464,68 грн.

- від 18,1 до 22 см – 5059,08 грн.

Отже, враховуючи мінімальні розмір штрафу і збитків, крадіжка навіть малесенького новорічного деревця з лісу цьогоріч обійдеться громадянам у 1054,82 грн. Якщо ж «зелений браконьєр» виявиться посадовою особою, то буде змушений викласти щонайменше 3094,82 грн.

Також законодавством передбачено відповідальність і за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу. Простіше кажучи, не лише продавець, а й покупець нелегальної новорічної ялинки ризикують постати перед судом і отримати штраф у розмірі від 510 до 1700 грн. з конфіскацією незаконно проданого чи купленого дерева.

Для того, аби купити ялинку і не стати порушником, варто пам’ятати, що кожне дерево обов’язково має бути промарковане пластмасовою биркою-стяжкою або самоклейною етикеткою. На кожному з цих уніфікованих засобів має розміщуватися унікальний номер та відповідний йому штрих-код. Ці дані можна перевірити на сайті https://open.ukrforest.com/

. Для цього потрібно ввести номер із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки. У випадку, якщо в електронному обліку інформація за введеним номером відсутня, це може свідчити про підробку даних та незаконний поруб і продаж лісових насаджень.

Державна екологічна інспекція у Сумській області закликає кожного відповідально ставитись до збереження лісових ресурсів та не ставати співучасником злочинів проти довкілля!