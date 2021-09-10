Право

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:18422

"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине

В поисках трехлетнего Алеши в г. Глухове Сумской области, который после детсада не вернулся с отцом домой, участвовали и полицейские, и местные жители. Однако чуда не случилось: 16 сентября малыша нашли мертвым в лесополосе, а его отец признался в чудовищном преступлении. Соседи считают, что виной всему может быть… секта.

Подробнее о резонансном ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

Искал счастье по всей стране

Сергей Белый живет в Глухове около пяти лет. Приехал в Сумскую область из г. Ривне, познакомившись с будущей супругой – Ниной. У нее уже было двое детей, а в браке с Сергеем родились еще двое мальчиков.

Как рассказал нашим журналистам бывший работодатель Сергея, до Нины у Белого в личной жизни не было гладко.

"Насколько я помню, у него было несколько попыток с женщинами. Он ездил в разные области, но длительных отношений не получалось. А вот в Сумской получилось дольше, уже примерно пять лет. Сергей вроде забрал в Глухов и свою мать", – рассказал Константин.

В Ривном Сергей Белый занимался установкой металлической фурнитуры. "Сергей также получал пенсию по инвалидности. Насколько я знаю, там не психиатрическое заболевание, а связанное с нервами. Иногда ему было тяжело общаться с покупателями", – добавил бывший работодатель.

А когда Белый уже жил в Глухове, но периодически приезжал в Ривне, работодатель приглашал его приходить и помогать. Новостью об убийстве ребенка Константин был просто шокирован: "Сергей – скрытный человек, но агрессии от него никогда не видели. Вел себя корректно, нормально".

Ударился в религию, потом "отложил": "Я слишком правильный"

Другие жители Ривного рассказали OBOZREVATEL, что Белый долгое время был приверженцем вайшнавизма (вишнуизма) – это одно из основных направлений индуизма, отличительной особенностью которого является поклонение Вишну и его воплощениям (преимущественно Кришне и Раме).

"Не ел мяса, не пил кофе и чай, об алкоголе и наркотиках не было и речи. Секс вне брака у них тоже под запретом", – рассказал человек, знавший Сергея Белого.
 

Руководитель религиозной общины сознания Кришны в г. Ривне Виктор Коровайный также подтвердил OBOZREVATEL, что знал мужчину.

"Не могу сказать, что он был членом нашей организации – приходил на программы. Как прихожанин он был нормальный. Но психические проблемы были еще с детства. Был, скажем так, очень своеобразный", – рассказал Коровайный.

По его словам, Белый якобы ушел от них еще 15 лет назад, но местные жители утверждают что это "лукавство".

О том, что приостанавливает духовные практики, сам Белый написал на своей странице в Facebook в 2016 году. Получился такой себе прощальный пост.

"Преданные, желаю всем в этой жизни вернуться в духовный мир. Про меня можете забыть, я сюда больше не зайду и уезжаю из этого города. А духовную практику приостанавливаю. Я все равно джапу уже больше 2 лет не повторяю. Духовную практику продолжу в другой жизни, когда будут другие обстоятельства, более благоприятные для духовной практики. Я слишком правильный и как-нибудь к служению не могу", – написал Белый.

Судя по всему, он как раз переезжал к Нине в Глухов Сумской области. По словам соседей женщины, она всем говорила, что очень счастлива. Родила от нового мужа двоих детей.

Убил трехлетнего сына, чтобы... отомстить

Но чем дальше, тем более скрытно жила семья. Пока Нина занималась самым маленьким ребенком, Сергей больше возился с Алешей. Отводил и приводил его в детский сад исключительно он. Потому то, что отец забрал мальчика 15 сентября, никого не удивило. Однако домой они так и не пришли – Нина забила тревогу.

16 сентября тело связанного малыша с пакетом на голове нашли в лесополосе на окраине города. Сергей Белый признался в полиции, что это он убил своего трехлетнего сына. Мол, хотел отомстить, так как тот... обижал младшего.

"Это уже давно назревало, я хотел еще год назад вывезти, оставить его (сына. – Ред.), но не оставил. Отомстил за младшего брата, которого тот чуть два раза не покалечил", – заявил полицейским отец двух детей.

Жители Глухова шокированы разыгравшейся трагедией, говорят, что такого тут не помнят.

"Давно говорили, что Сергей попал в какую-то секту, но подробности никто не знал. Он был довольно нелюдимым, а спрашивать боялись. А потом он убил своего трехлетнего сыночка, родного ангелочка – это настоящий кошмар", – рассказала соседка.

В полиции Сумской области сообщили OBOZREVATEL, что впереди еще ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. Но если Белого признают вменяемым (и виновным), то за совершенное убийство малолетнего ребенка ему грозит от 10-15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

 
Право
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"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
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