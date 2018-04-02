Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах В Головному управлінні ДПС у Сумській області відбувся брифінг «Податкова амністія - цивілізована легалізація активів на компромісних умовах».

З 21.07.2021 року набрав чинності Закон України від 15 червня 2021 року №1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

Про умови декларування, специфіку та гарантії для тих, хто скористається можливістю легалізувати значні статки, розповідали заступник начальника Головного управління ДПС у Сумській області Олексій Мазуренко, начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб Ірина Лего та заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб Ірина Макущенко.

Для зацікавлених осіб прийнятий Закон дає шанс ввести свої статки у правове поле та не мати у подальшому питань від податківців.

Як зазначив під час свого виступу заступник начальника Головного управління ДПС у Сумській області Олексій Мазуренко: «Це можливість, яка у майбутньому дає гарантію громадянам, що податкова служба в жодному випадку ніколи не запитає про походження цього майна. Хочу зазначити, що йде мова про доходи, з яких можливо не були сплачені податки, або інформація про сплату таких податків відсутня і громадяни не можуть довести, що такі доходи отримані та оподатковані.

І громадяни, які скористуються цим правом, мова йде в першу чергу про громадян, які мають значні активи, вони мають задекларувати ці статки та сплатити до бюджету, на нашу думку, незначну суму компенсації і потім спокійно розпоряджатися цими активами.

Ще раз наголошую, що одноразове (добровільне) декларування – це про можливість! Це не ревізія статків відносно громадян хто, де, скільки і коли заробив і про що держава можливо не знає. Ніхто не буде приходити до людей і запитувати де він ці статки взяв, але у майбутньому кожен українець напевно буде здійснювати певні придбання (дорогі, коштовні придбання). І аби у майбутньому він зміг ці гроші використовувати без будь-яких обмежень, доводячи їх легальне походження».

Кто є суб'єктом декларування

Суб'єктом декларування в рамках закону щодо спеціального декларування є фізична особа –

– резидент. Тобто не громадяни, а податкові резиденти, які є резидентами на момент декларування або на момент отримання таких доходів. Наприклад: людина жила в України, а потім поїхала за кордон. Але хоче задекларувати статки, які були зароблені в України.

Щодо майна

Відповідно до Закону України встановлено 3 ставки. Перша – загальна ставка це 5%, вона поширюється на будь-яке майно та на будь-які активи, які розташовані на території України. Передусім – гроші. Для того, щоб амністувати гроші, передбачено досить просту процедуру. Потрібно відкрити спеціальний рахунок у банку, покласти кошти на цей рахунок, отримуєте довідку та додати її до електронної декларації, яку подаєте до Державної податкової служби. Відразу після отримання довідки ці гроші можна знімати – терміни перебування таких коштів на рахунках не встановлено. Після того як декларацію подано установленим чином, до неї додана довідка та збір сплачено – кошти вважаються амністованими.

Друга ставка – це 2,5%, якщо платник податків (фізична особа) вирішив інвестувати свої гроші в державні цінні папери (облігації державної внутрішньої позики. Це можуть бути будь-які випуски ОВДП, що випускає Міністерство фінансів України. Аби зацікавити громадян вкладати кошти в такі фінансові інструменти застосовано знижену ставку.

Третя ставка – це 7% на перше півріччя і 9% на друге півріччя, застосовується щодо активів які за кордоном. Людина може мати активи за кордоном і може не повертати їх в Україну. В цьому випадку активи декларуються, в декларації зазначається вид цих активів, додаються документи про дійсність цих активів і платник сплачує відповідно 7 або 9 відсотків з цієї суми, і ці кошти також є амністованими.

Законом дозволено амністувати не тільки кошти, а будь-яке майно, яке є у людей. Це не обов'язково – це право людини задекларувати будинок чи інше майно.

Що можна не декларувати

До того ж Законом передбачається мінімум, який вважається амністованим, не залежно від того взяла людина участь у податковій амністії чи не взяла.

Це на 400 тисяч гривень будь-які активи, також це квартира площею до 120 кв метрів і будинок до 240 кв метрів, земельні ділянки в межах нормативів безоплатної приватизації, об’єкти нежитлової нерухомості площею до 60 кв метрів, 1 транспортний засіб особистого некомерційного використання. Це той мінімум, який не підлягає амністії. Також вважається, що будь-які гроші, які було зароблено зі сплатою податків (чи відсотки в банку, чи заробітна платня) не амністуються. Такі гроші вважаються «білими» і взагалі амністія на них не поширюється. Понад цю суму гроші підлягають амністії за добровільним рішенням людини.

Як подати декларацію

Єдиним варіантом подачі спеціальної декларації є електронна форма через приватну частину Електронного кабінету платника податків. Декларацію потрібно заповнити в електронному вигляді, підписати власним електронним цифровим підписом та надсилати до ДПС. Після цього декларація підлягає камеральній перевірці з боку ДПС виключно на логічні та арифметичні помилки протягом 60 днів.

Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання такої декларації, а при обранні альтернативних ставок, - також до 1 листопада 2023 року та до 1 листопада 2024 року.

Під час брифінгу було наголошено: під час періоду одноразового декларування Податкова служба готова надавати декларантам роз’яснення та консультації. Також, актуальна інформація розміщена на вебпорталі ДПС України у банері «Одноразове (добровільне) декларування» та на субсайті Головного управління ДПС у Сумській області, також слідкуйте за новинами та роз'яснення на офіційних сторінках податкової в соціальній мережі Фейсбук та інших соціальних мережах (зокрема, Телеграм – каналі ДПС).

За перші два тижні зі старту кампанії одноразового добровільного декларування у Сумській області було зареєстровано одну подану декларацію.