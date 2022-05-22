Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов Популярность биткоина и других токенов обусловлена уникальными возможностями, которые предоставляют цифровые активы.

Благодаря этому все больше желающих сегодня хотят купить крипту на выгодных условиях. Сделать это можно разными способами, ориентируясь на поставленные задачи. Среди самых востребованных ресурсов, где можно купить криптовалюту, стоит выделить следующие:

• Криптобиржи.

• Обменники.

• Р2Р-платформы.

У каждого свои особенности и возможности. Независимо от цели, при выборе площадки учитывайте наличие лицензии, рейтинговую позицию и отзывы пользователей.

Криптовалютные биржи

Самый популярный вариант, где купить криптовалюту. Современные платформы – это широкие возможности, выгодный курс, большой выбор торговых пар, удобные способы пополнения и вывода средств. Биржи предоставляют возможность использовать специальные финансовые инструменты, например, маржинальную торговлю, стейкинг.

• Плюс площадок – страхование и инструменты для защиты вкладов пользователей.

К ресурсу можно привязать банковский счет, кредитную карту, чтобы упростить процесс пополнения и вывода средств. Дополнительным преимуществом станет наличие привязки холодного кошелька, который необходим для хранения собственных активов, как на самой большой европейской бирже криптовалют WhiteBIT.

Р2Р-платформы

Если вы сомневаетесь в том, где лучше купить криптовалюту для инвестирования, без заработка на колебании курса, остановитесь на Р2Р-платформах. По характеристикам это маркетплейс, где представлены предложения о продаже от пользователей таких площадок. Вам остается лишь выбрать подходящую заявку и договориться о сделке.

• Обратите внимание на тот факт, что на криптобирже при размещении ордера о покупке/продаже, все выполняется автоматически. Система находит одинаковые объявления и закрывает сделки.

На Р2Р-платформах реализована система депонирования, которая защищает как покупателя, так и продавца. Криптовалюта зачисляется на счет только после того, как подтверждается получение денег и наоборот. Маркетплейсы дают возможность формировать рейтинг каждого пользователя, благодаря чему сразу заметно, где купить крипту безопасно.

Обменники

Это стандартные онлайн-ресурсы, где вы можете обменять деньги на криптовалюту. Принцип – аналогичен классическому валютному обмену. Это простой и удобный способ разово покупать криптовалюту. Сегодня некоторые системы работают с популярными украинскими картами, поэтому осуществить операции вы можете непосредственно в мобильном банкинге. Расчеты выполняются по фиксированному курсу. Не забывайте также анализировать предложенные комиссии.

®