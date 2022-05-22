Экономика

admin
admin
Сегодня 12:11364

Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов

Популярность биткоина и других токенов обусловлена уникальными возможностями, которые предоставляют цифровые активы.

Благодаря этому все больше желающих сегодня хотят купить крипту на выгодных условиях. Сделать это можно разными способами, ориентируясь на поставленные задачи. Среди самых востребованных ресурсов, где можно купить криптовалюту, стоит выделить следующие:

  • • Криптобиржи.

  • • Обменники.

  • • Р2Р-платформы.

У каждого свои особенности и возможности. Независимо от цели, при выборе площадки учитывайте наличие лицензии, рейтинговую позицию и отзывы пользователей.

Криптовалютные биржи

Самый популярный вариант, где купить криптовалюту. Современные платформы – это широкие возможности, выгодный курс, большой выбор торговых пар, удобные способы пополнения и вывода средств. Биржи предоставляют возможность использовать специальные финансовые инструменты, например, маржинальную торговлю, стейкинг.

  • • Плюс площадок – страхование и инструменты для защиты вкладов пользователей.

К ресурсу можно привязать банковский счет, кредитную карту, чтобы упростить процесс пополнения и вывода средств. Дополнительным преимуществом станет наличие привязки холодного кошелька, который необходим для хранения собственных активов, как на самой большой европейской бирже криптовалют WhiteBIT.

Р2Р-платформы

Если вы сомневаетесь в том, где лучше купить криптовалюту для инвестирования, без заработка на колебании курса, остановитесь на Р2Р-платформах. По характеристикам это маркетплейс, где представлены предложения о продаже от пользователей таких площадок. Вам остается лишь выбрать подходящую заявку и договориться о сделке.

  • • Обратите внимание на тот факт, что на криптобирже при размещении ордера о покупке/продаже, все выполняется автоматически. Система находит одинаковые объявления и закрывает сделки.

На Р2Р-платформах реализована система депонирования, которая защищает как покупателя, так и продавца. Криптовалюта зачисляется на счет только после того, как подтверждается получение денег и наоборот. Маркетплейсы дают возможность формировать рейтинг каждого пользователя, благодаря чему сразу заметно, где купить крипту безопасно.

Обменники

Это стандартные онлайн-ресурсы, где вы можете обменять деньги на криптовалюту. Принцип – аналогичен классическому валютному обмену. Это простой и удобный способ разово покупать криптовалюту. Сегодня некоторые системы работают с популярными украинскими картами, поэтому осуществить операции вы можете непосредственно в мобильном банкинге. Расчеты выполняются по фиксированному курсу. Не забывайте также анализировать предложенные комиссии. 

®

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Сегодня 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
Сегодня 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
Сегодня 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
Сегодня 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
Сегодня 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
Сегодня 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
Вчера 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
Вчера 09:12
"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ
23.05.2022 22:30
"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
23.05.2022 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
23.05.2022 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
22.05.2022 16:30
view counter

Новости

На Кролевеччині попрощалися із захисником України
Сегодня 19:20
Міжнародний комітет Червоного Хреста знову допомагає Тростянецькій громаді
Сегодня 17:54
На Сумщині судитимуть головного державного інспектора митного поста
Сегодня 17:17
Управління з питань праці роз’яснює: зарахування простою до стажу для надання відпустки
Сегодня 16:49
Російські окупанти в шоці, що весь світ підтримує Україну зброєю
Сегодня 16:14
На Охтирщині браконьєри наловили риби на 2 млн
Сегодня 16:10
Керівництво рф повертає своїх солдатів додому або в труні, або з пораненням
Сегодня 15:49
Держекоінспекція виявила засмічення біля одного з дачних масивів Сум
Сегодня 15:45
Сумські школи отримають хромбуки ЮНІСЕФ
Сегодня 15:32
Тростянецькі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні вбивства
Сегодня 15:11
1 вересня в Україні відкриються школи лише з укриттями
Сегодня 15:00
На Конотопщині поліція розшукала зниклу дівчинку
Сегодня 14:45
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45; 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.