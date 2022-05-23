8,4 тисячі абонентів без тепла та гарячої води. Як в Охтирці планують відновлювати теплопостачання після руйнування ТЕЦ Близько 8400 абонентів були підключені до Охтирської ТЕЦ до її руйнування. Також вона обслуговувала 67 бюджетних установ та більше півтори сотні приватних організацій. Кількома авіаударами російські військові знищили ТЕЦ, а мешканці на початку березня залишились без теплопостачання.

Які наразі плани з відновлення постачання тепла в Охтирці – дізнавались журналісти Суспільного.

Чи можливе індивідуальне опалення

"У рибальському костюмі ватному спав" - так про своє життя в Охтирці на початку березня розповідає місцевий мешканець Володимир Шевченко. Через холод у квартирі, йому довелося виїхати з міста.

Перший авіаудар по Охтирській ТЕЦ російські військові здійснили 28 лютого, після - ще три з перервою у кілька днів. Через майже знищене котельне відділення місто не опалювалось з 3 березня, а через низьку температуру повітря, яка опускалась до -15 градусів, вода у трубах замерзла, що призвело до руйнування мереж тепло- та водопостачання у місті.

Охтирчанка Євдокія Скапських говорить, що у чотириповерховому будинку, де вона проживає, більшість людей виїхали, але ті, хто залишились – хотіли би встановити індивідуальне опалення.

"Особисто я тільки за те, щоб було індивідуальне опалення, - додає інша місцева мешканка Світлана Бондаренко, - Я не знаю, як це буде робитися. Чи це будуть мінікотельні, в нас там два будинки – дев`ятиповерхівка та п`ятиповерхівка поряд чи ще щось, але тільки за індивідуальне опалення".

Минулого сесійного засідання депутати міськради звернулись до Кабміну з проханням спростити перехід приватних і багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення.

"Оскільки він регламентований постановою Кабінету Міністрів, там є певні обмеження, і ці обмеження на сьогодні не можна виконати, бо багато людей виїхали не тільки за межі міста, а взагалі за межі держави. Можливо, вони не повернуться, а мешканці, які залишилися в місті хочуть перейти на індивідуальне опалення, це їхня впевненість у завтрашньому дні", - розповів Охтирський міський голова Павло Кузьменко.



Фото: Андрій Міхєєв

Чому це може зашкодити екології

На сесії дозволили перейти на індивідуальне опалення 375 абонентам віддалених від ТЕЦ вулиць. Втім, говорить директор Науково-дослідного інституту енергоефективних технологій СумДУ Микола Сотник, це питання необхідно вивчати.

"Я не знаю, як з точки зору економіки, але з точки зору екології, це страшне. Ми якось моделювали в одному з районів, яка ситуація створюється при тихій погоді в Сумах, то практично оці всі люди, оте що вони спалюють в себе на кухні, в цих котлах, тим вони і дихають", - говорить він.



Розбір завалів Охтирської ТЕЦ. Фото: військової адміністрації Сумщини

Пропозиції науковців для поновлення теплопостачання в Охтирці

За розробленою Інститутом на волонтерських засадах "дорожньою картою", говорить Микола Сотник, запропонували встановити на місці зруйнованого новий водогрійний котел.

"На першому етапі це не буде ТЕЦ, це буде просто котельня. Ну як, це елемент, який був у них раніше, у них стояло два водогрійних котли, тому ми пропонуємо поставити новий котел на місце зруйнованого на 30 Гкал. Це дасть змогу, по-перше, виконати ці всі роботи до початку опалювального сезону. Ми запропонували, щоб котел мав можливість працювати на двох видах палива – газ і мазут. Це як перший етап", - розповів Сотник.



Фото: Наталка Гуменюк

Аби ж визначити, як розвиватись далі, говорить Микола Сотник, місту необхідно розробити схему теплопостачання та підрахувати економічну складову.

"На перший погляд, за цими матеріалами, з якими я був ознайомлений, то, дійсно, у них при функціонуванні системи централізованого теплопостачання були дуже великі втрати теплові в мережах, і є невідповідність тих втрат в кінцевих точках цих мереж деяких вулиць з оцим приєднаним навантаженням яке є, особливо з тими діаметрами труб. Тому дійсно, мабуть, те, що вони зробили, це є доцільним, але, знову ж таки, треба звертати увагу на інший фактор. Якщо ви відключаєте від схеми центрального теплопостачання якихось споживачів, то ви автоматично підвищуєте тариф", - попереджає він.



Фото: Максим Едель

"Кожного дня втрачаємо час"

Зараз же у місті не вистачає фахівців для обстеження мереж та аналізу результатів, говорить мер міста.

"Ми провели до 1000 обстежень, склали до 1000 актів, тепер всі ці акти повинен затвердити експерт або експертна комісія і надати весь кошторис, і тоді ми вже зможемо говорити про кінцеву суму, яка нам потрібна на відбудову. Коштів у нас може бути достатньо, і про це заявили вже всі. У нас може не вистачити часу, це найбільш такий обмежений ресурс – час. Кожного дня ми його втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо. Кошти можуть дати через місяць, а ці роботи потрібно буде робити до грудня. А нам вже у середині жовтня треба розпочати опалювальний сезон", - говорить Павло Кузьменко.

Ще одним із питань, говорить міський голова, може стати заборгованість за теплопостачання у тих квартирах, власники яких виїхали. Цим буде опікуватись новостворене комунальне підприємство. Аби ж визначитись із планом подальших дій, вважає голова Спілки енергетичного сервісу України Олександр Бойко, треба знати точну кількість людей, яким потрібне централізоване опалення цієї зими.



Охтирка. Квітель 2022 р. Фото: Сумська обласна прокуратура

"І от тільки тоді спробувати тактично вирішувати, що буде дешевше для держави, що буде оперативніше. Можливо, в Охтирці знадобиться таке ж містечко з розбірних будинків, як у Львові, або можливо їх навіть дешевше буде в Польщу вивезти. Це все треба рахувати. А щодо стратегічного – зібрати команду фахівців, яка б там в Охтирці працювала, паралельно розробляючи методику, якими будуть ці міста з точки зору енергетики, екології, соціальної сфери. Тоді ми маємо шанс, що люди перезимують і ми маємо шанс, що до квітня-травня вже план стосовно Охтирки – концепція, яку можна буде показувати донорам, вона буде готова.

За словами міського голови Павла Кузьменка, на сьогодні тривають перемовини із сумським проєктним інститутом та Київським науково-дослідним інститутом "Проектреконструкція".

Автори: Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв.