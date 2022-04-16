Вплив російсько-української війни на економіку України Центр протидії дезинформації при РНБО України аналізує вплив російсько-української війни на економіку України.

Війна, розпочата москвою, призвела до втрати державним бюджетом України значної частини традиційних надходжень у вигляді податків, акцизів та митних платежів.

Втрати України

За оцінками Мінекономіки України, прямі збитки для інфраструктури України через війну, сягають щонайменше 120 млрд. доларів США або майже 3,6 трлн грн. (без урахування втрат економічного зростання). Також за розрахунками Національного банку, кожен тиждень воєнних дій «коштує» національній економіці понад 50 млрд грн.

Експерти Світового банку прогнозують, що ВВП України у 2022 році скоротиться на 45%, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння української економіки на 35%.

Окрім матеріальних збитків, через загибель військових та цивільного населення наслідками війни стають суттєві втрати людського капіталу. За оцінками Міжнародної організації праці, з початку російської агресії повністю припинили свою діяльність від 30 до 50% підприємств, що призвело до втрати 4,8 млн робочих місць. Подальші воєнні дії призведуть до збільшення кількості втрачених робочих місць до 7 млн. Однак, якщо воєнні дії негайно зупиняться, економічне відновлення супроводжуватиметься поверненням 3,4 млн робочих місць.

Фінансова підтримка України

21 квітня 2022 року Указом Президента України було створено Національну раду з відновлення України від наслідків війни для визначення параметрів відбудови та модернізації кожного сектору економіки в рамках United 24 (глобальна ініціатива підтримки України у боротьбі проти російської агресії, започаткована Президентом України).

2 травня 2022 року у ВР представлено комплексний «План економічного поновлення України», який передбачає повний доступ до ринків G7 та ЄС, членство у Євросоюзі, а також лібералізацію та дерегуляцію економіки.

Центр досліджень економічної політики (міжнародний неурядовий дослідницький центр з питань підтримки реформ в Україні та досягнення стійкого економічного зростання, CES Ukraine) опублікував проект «Плану відновлення України після війни», підготовлений за участю економістів Стокгольмської школи економіки, Університету Берклі, МТІ, Гарварду, паризької Школи політичних досліджень, Женевського інституту міжнародних відносин. Проект передбачає надання Україні 200-500 млрд. євро економічної допомоги для відбудови інфраструктури, житла, транспорту.

Європейська рада погодилася створити «Трастовий фонд солідарності з Україною» для її відновлення після закінчення війни з рф.

Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту у розмірі 100 млн. доларів на пільгових умовах, які будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, на охорону здоров'я та підтримку переселенців.

Єврокомісія планує запропонувати новий пакет фінансової допомоги Україні, який містить зобов'язання щодо довгострокового фінансування відновлення інфраструктури країни, зокрема сільськогосподарського сектору.

Євросоюз з початку війни уже виділив 600 млн. євро у вигляді пільгових кредитів і прискорює схвалення додаткових 600 млн євро.

Україна вже отримала від МВФ 1,4 млрд. доларів екстреної підтримки.

Світовий банк затвердив додатковий пакет допомоги Україні у 723 млн доларів. Пакет складається з додаткового кредиту на 350 млн. доларів та гарантій на суму 139 млн. доларів, а також безоплатного фінансування у розмірі 134 млн доларів та паралельного фінансування у розмірі 100 млн.

Відновлення економіки

Аналітики компанії S&P Global Market Intelligence прогнозують, що українська економіка повернеться до довоєнних показників уже за 5 років.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує, що якщо припинення вогню буде досягнуте протягом 3-4 місяців, економіка України може відновитися 2023 року.

За таким сценарієм ВВП України наступного року має відновитися на 23%. Якщо російсько-українська війна триватиме ще понад 3-4 місяці, для підтримки економіки країни знадобляться більш «болісні заходи».