Працевлаштування вимушених переселенців На підставі постанови КМУ 282-р від 12 квітня 2022 р. Уряд своїм розпорядженням виділив з резервного фонду Держбюджету 200 млн. грн. на виплату роботодавцям компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

Про механізм дії Постанови розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

- Хто може отримати компенсацію?

- Компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

- Які умови?

- Роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску; розмір заробітної плати працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної; роботодавець має податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік.

- Які подати документи і в який спосіб?

- Подати заяву для отримання компенсації можна особисто під час відвідування центру зайнятості (або на електронну пошту центру). Зараз ми працюємо щодо реалізації цієї послуги через «портал Дія». До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема, на електронну пошту), додаються: копія наказу про працевлаштування особи; документ, що підтверджує його перебування на обліку як платника податків та подання податкової звітності; відомості про працевлаштованого (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта); копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

За детальною консультацією звертайтеся до будь-якого центру зайнятості Сумщини.

Ознайомитися з текстом Постанови Кабміну від 20.03. 2022 року та Порядком можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text.