Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr Для пошуку замовників багато фрілансерів з України віддають перевагу іноземним біржам.

У нашій країні вистачає гідних сервісів, але розширення географії не буде зайвим. Якщо раніше фахівці робили вибір на користь російських сервісів через банальне знання російської мови, то сьогодні вони вважають за краще співпрацювати із західними біржами фрілансу, оскільки не хочуть підтримувати країну-окупанта. Які з платформ зарекомендували себе найкраще й що вони можуть запропонувати замовнику чи виконавцю?

Upwork

Upwork – біржа фрілансу, яка була запущена у США у 2014 році. Сайт доступний англійською мовою (інших локалізацій не передбачено). Йдеться про одну з найбільших і популярних платформ для фрілансерів, якою користуються фахівці та замовники з різних країн світу. На сервісі можна знайти роботу в десятках різних категорій: розробка програмного забезпечення, дизайн, копірайтинг, акторська робота, монтаж відео та багато іншого. Відмітимо, що на вказаній біржі дуже багато замовлень на створення сайтів з одночасним розміщенням їх на хостингу, віртуальних або навіть виділених серверах.

Щоб розпочати роботу, знадобиться створення облікового запису як замовника або фрілансера. Оскільки українські користувачі найчастіше реєструються як виконавці, наголосимо саме на даній опції.

• Необхідно буде вказати, що спеціаліст вміє, який у нього досвід роботи та які замовлення він хоче отримувати.

• Після перевірки реєстрації модератори сервісу можуть вимагати проходження процедури підтвердження особи.

• Виконуючи проекти, в обліковому записі почнуть публічно відображатися відгуки щодо роботи та оцінки замовників.

Одна з головних переваг біржі пов'язана із безпечною оплатою. Після вибору замовником виконавця відбувається бронювання оплати. Відповідно робота вже оплачена, але для отримання фінансових коштів фрілансеру потрібно буде завершити замовлення і дочекатися, щоб роботодавець схвалив його. Біржа бере комісію за таку угоду. Українські фрілансери вважають за краще виводити зароблені кошти через Payoneer.

Таким чином, Upwork зарекомендувала себе як зручна міжнародна біржа, де є робота для будь-якого спеціаліста. Однак треба розуміти, що для виходу на стабільний заробіток необхідно буде потрудитися над створенням відмінної репутації профілю.

Freelancer

Freelancer - фріланс-біржа, яка була створена в Австралії у 2004 році. Сайт перекладено багатьма мовами, у тому числі частково й українською. Для розміщення проектів передбачено цілих 1800 категорій.

Реєстрація та процес отримання замовлень схожий на Upwork – потрібне створення профілю, його докладне заповнення, після чого можна приступати до пошуку роботи, роблячи ставки під проектами замовників. Серед головних особливостей біржі варто виділити:

• Можливість публікації не лише проектів, а й тендерів – серед кількох готових робіт від фрілансерів замовнику потрібно буде вибрати найкращу.

• Можливість вибору та найму конкретного спеціаліста без створення конкурсної заявки.

• Наявність вітрини, що показує найкращі фріланс-проекти у різних категоріях.

Також фрілансер може скласти іспит, а замовнику доступна публікація проектів зі спеціальними позначками, щоб їх побачило більше виконавців. Для зняття зароблених коштів українці часто користуються Payoneer.

Функціонал даного майданчика багато в чому схожий на Upwork, тому яку з вищеописаних платформ обирати - виключно справа смаку.

Fiverr

Fiverr – ізраїльська фріланс-біржа, яка розпочала свою роботу у 2010 році. Її концепція відрізняється від Upwork та Freelancer, оскільки на перших етапах своєї роботи платформа продавала всі послуги по 5$.

На Fiverr виконують переважно невеликі замовлення. Наприклад, є можливість замовлення генеалогічного дослідження, складання плану поїздки, замовлення відео-анбоксингу. Для пошуку виконавців використовується наступна схема: вони публікують свої портфоліо, а замовники переглядають їх і самі знаходять відповідного виконавця. Таким чином, система заявок тут відсутня.

Послуги, як і раніше, оплачуються в 5$. Може здатися, що ця ціна занадто маленька, проте не все так плачевно. У таку ставку входить мінімальна робота, якої зазвичай не вистачає замовнику. Як приклад, можна взяти замовлення на запис пісні. У випадку з 5$ тривалість треку складатиме близько хвилини (права на комерційне використання сюди не входять). Але щоб пісня була повноцінною, тривалішою та з правами на комерційне використання, замовнику доведеться заплатити близько 50$.

Найчастіше обирається найширший пакет Premium. Такий формат роботи зручний як для фрілансерів, так і для виконавців, оскільки проекти мають однакові ціни та відрізняються лише тим, яку саме роботу потрібно зробити й в якому обсязі. Біржа бере фіксовану комісію у розмірі 20%.

Щодо способів виведення, то українці зазвичай обирають Fiverr Revenue Card. Вона ідентична Payoneer – йдеться про карту, до якої вам необхідно прив'язати свій акаунт.

Fiverr є унікальною біржею як мінімум через відсутність звичного формату співпраці між фрілансером та замовником. Для тих, кому не хочеться витрачати багато часу на пошук роботи, ця платформа буде ідеальним варіантом.

Вищеописані біржі мають величезний попит і надають якісні послуги, а головне – пропонують безпечну оплату. Після вивчення особливостей кожного проекту вам буде легше визначитися з оптимальним варіантом для себе.

У статті використана інформація з сайту українського хостинг-провайдера Cityhost.ua.

®