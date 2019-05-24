Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:02197

Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн

Україна має потужну й активну спільноту стартапів, але через тривалу війну українська економіка та бізнес стикаються із серйозними проблемами. Завдяки підтримці від Google українські підприємці зможуть розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду під час війни та продовжити стабільну роботу після перемоги.

Обрані стартапи отримають до $100 000 на бездольовій основі. Також візьмуть участь у програмі менторської підтримки від Google, матимуть продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Хто може подати заявку

Автори стартапів, які:
- були засновані та базувалися в Україні до 24 лютого 2022 року;
- пройшли стадію тестування (MVP) і мають доведену прибутковість (продукт на ринку/пілотну версію/ранній дохід).

Пріоритет буде надаватися компаніям та стартапам, що мають соціальну місію.

Куди засновники стартапу мають використати отримані кошти

- продовження зростання/відновлення бізнес-діяльності, що постраждала внаслідок війни;

- основний продукт для розв'язання нових проблем і поточної кризи.

- Як взяти участь
Подати заявку на фінансування можна за посиланням

https://sforce.co/3rj235A.

Детальніше — на сайті фонду

https://bit.ly/3JzfpRR.

Экономика Google Стартап
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