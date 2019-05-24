Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн

Обрані стартапи отримають до $100 000 на бездольовій основі. Також візьмуть участь у програмі менторської підтримки від Google, матимуть продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.
Автори стартапів, які:
- були засновані та базувалися в Україні до 24 лютого 2022 року;
- пройшли стадію тестування (MVP) і мають доведену прибутковість (продукт на ринку/пілотну версію/ранній дохід).
Пріоритет буде надаватися компаніям та стартапам, що мають соціальну місію.
- продовження зростання/відновлення бізнес-діяльності, що постраждала внаслідок війни;
- основний продукт для розв'язання нових проблем і поточної кризи.
- Як взяти участь
Подати заявку на фінансування можна за посиланням
Детальніше — на сайті фонду
В мае в Сумах прошел региональный конкурс проектов социального предпринимательства....