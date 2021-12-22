Стьобані ковдри для оптових замовників Поняття White Label (вайт лейбл) не так давно увійшло до бізнесу. Але це дало нові можливості для розвитку співробітництва багатьох компаній.

Ви вже маєте ім’я на ринку промислових товарів України, але бажаєте розширювати свої можливості? Чи може ви тільки на шляху завоювати прихильність споживачів саме до вашої торговельної марки? А може замислилися над випуском товарів для комфортного відпочинку, але вам не достатньо потужностей для цього?

Якщо ви в пошуках компанії, яка змогла би гідно відшити замовлення для вашого бренду, то в Сумах є такий виробник.

Текстильна компанія, що працює під торгівельною маркою “Чарівна ніч” бере свій початок з 2008 року. Тоді на базі виробничих потужностей Сумської камвольно-прядильної фабрики було створено нове підприємство, що займалося виробництвом подушок, стьобаних ковдр, наматрасників, топперів, покривал з натуральної вовни, конопляного та льняного волокна, синтепуха. І це ще навіть не повний перелік.

За ці роки асортимент продукції, що виробляє компанія, значно розширився. Нові тренди у світі, нові можливості компанії, запити споживачів - все це не дозволяє стояти технології виробництва на місці і дає гарний поштовх зростати і надалі.

Випуск стьобаних виробів постійно розвивається, а їх асортимент розширюється. Зараз в цій лінійці вироби з наповнювачами з натуральної вовни, бавовни та коноплі.

Насамперед, вони приваблюють споживачів натуральністю. Адже мода на натуральні вироби ніколи не втрачає позицій.

Сировина для наповнювача ковдр, топперів та наматрасників, проходить всі етапи очистки та підготовки у цехах компанії, що дає виробнику впевненість у її якості. Для європейських споживачів натуральні предмети побуту є елітними та коштовними. Для українців, завдяки тому, що в текстильній компанії “Чарівна ніч” збереглося виробництво, ціни на вироби з натуральними наповнювами з коноплі, льону та овечої вовни є доступними.

У кожного вида стьобаних ковдр, наматрасників, топперів виробництва ТМ “Чарівна ніч” - з вовни, коноплі чи бавовни, є свої позитивні відмінності. Вироби відшиваються на різні сезони, можуть мати різну щільність наповнювача та будь-яке тканинне покриття: сатин, бязь, поплин, ранфорс або льон, бути різними за розміром - всі ці побажання та тонкощі обговорюються з замовником. Виробник пропонує стильні, якісні та надійні натуральні стьобані ковдри за прийнятними цінами.

Для оптових покупців текстильна компанія “Чарівна ніч” готова відшити ковдри, покривала, топпери тощо під брендом замовника. Продукція має гігієнічні сертифікати, сертифікати відповідності та ветеринарні свідоцтва. Для виготовлення ковдр використовуються тільки натуральні, безпечні тканини, які відповідають світовим стандартам якості.

Домашній текстиль, постільна білизна, топери та наматрасники з коноплі, подушки та різноманітні ковдри від ТМ “Чарівна ніч” створені для комфорту та відпочинку.

Додаткову інформацію можна отримати у менеджерів компанії за телефонами: 0508806677, 0932127667, 0964616677 або на сайті ТМ «Чарівна ніч».

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