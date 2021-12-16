Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд В начале декабря 2020 года в большинстве территориальных громад Сумской области прошли первые сессии городских и сельских советов - советов, которые были выбраны в рамках абсолютно новой системы местного самоуправления.

Большинству сел и городов пришлось жить по новым правилам, в которых за наполнение бюджета отвечал не Киев, а власть на местах. Реформа создала новые условия для взаимодействия бизнеса и власти, где финансовые результаты Громады стали значительно зависеть от предприятий, работающих на их территории.

О том, как изменилась ситуация спустя год после завершения реформы местного самоуправления мы говорили с Еленой Вороной – директором по финансовой и операционной деятельности группы Агротрейд – большого агропромышленного холдинга с завершенным циклом (производство, переработка, хранение и торговля сельскохозяйственной продукцией), офисы которого находятся в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Компании, входящие в группу, являются одними из крупнейших налогоплательщиков Сумской области.

- Насколько реформа местного самоуправления и создание территориальных громад повлияло на отношения бизнеса и власти на местах?

- Мы всегда достаточно плотно взаимодействовали с местной властью и сельсоветами, часто на уровне райадминистраций. До начала процесса «децентрализации» активно участвовали в жизни сел и небольших городов, поддерживая почти «пустые» бюджеты. Но реформа общую ситуацию сильно изменила.

Скажу честно, мы рады и поддерживаем трансформацию, которая произошла в рамках децентрализации. Мы видели тенденцию к «оседанию» средств в государственном бюджете. громады которые поспешили объединится получили большее «окно возможностей», больше средств на развитие за счёт того что получали увеличенные доходы, а обязательства ещё оставались у центральной власти. Также у первых ОТГ было больше возможностей привлечь налоги и предприятия из других регионов. Громады которые сформировались уже в последний этап децентрализации, получили меньше возможностей для развития, но они есть, и серьёзные.

Сейчас во многие громады пришли руководители, которые понимают, что уже вчерашние методы работы, когда деньги приходили из Киева, не действуют. Сколько громада заработала, столько и тратит. Поэтому руководители громад уже смотрят на бюджет как на бизнес-проект - где какие доходы и расходы, что является не критичным, без чего ОТГ точно проживет. Это формирует отношения между громадой и бизнесом на абсолютно новом, партнерском, уровне. Власть заинтересована, чтобы бизнес развивался. Потому что это означает больше налогов и, как следствие, ощутимый позитивный эффект для каждого жителя.

Сегодня предприниматели вольны платить налоги там, где они работают и получают максимальный эффект от своей работы. Поэтому основной задачей власти стала комфортная работа предприятий. Потому что это означает больше налогов и, как следствие, ощутимый позитивный эффект для каждого жителя.

- А как построен сам процесс взаимодействия между вами и властью в громадах?

- Любое взаимодействие с местной властью делится на 2 формата. Обязательное «участие» - это наши налоги, которые мы платим в местные бюджеты. И наша личная инициатива – реализация каких-то социальных проектов.

Что касается первого пункта. «Агротрейд» ежегодно анализирует все суммы налогов, которые наше предприятие должно платить согласно законодательству и принимает решения о честном и пропорциональном их распределении между ОТГ.

Расчетную сумму налогов следующего года доводим официально голове ОТГ для планирования бюджета.

Лично мне кажется, что это полезная практика, и, если бы все предприятия поступали так же, глава ОТГ мог бы спланировать доходы и расходы в начале сезона, и, как следствие, получать сбалансированный бюджет и не стоять с протянутой рукой в конце года, не имея источников для выплаты заработной платы.

Что касается наших социальных проектов, они нацелены не на замещение местной власти, а на дополнение, реализацию проектов, которые не может себе позволить местный бюджет.

Согласно закону, бюджетные расходы спланированы так, что вопросы содержания школ, детских садов, ФАПов, дорог и т.д. ложатся на плечи местных властей. Это и есть их основные обязанности, а вот развлекательные и спортивные мероприятия, праздники, поздравления, поддержка местных талантов, оборудование зон отдыха и другие подобные проекты не входят в круг их обязательной работы.

Исходя из этого мы ориентируемся именно на те пункты, которые местная власть хотела бы выполнить и воплотить, но которые не являются их обязательствами, здесь мы готовы поддерживать и оказывать посильную помощь. Для этого мы придумали проект «Громадотворець»

- В чем суть этого проекта?

- Тут, наверное, я начну с небольшого экскурса в историю. Дело в том, что в начале 2010х все проекты социальной поддержки в регионах выполнялись по запросу сельсоветов. В то время бюджет этих советов был близок к нулю, поэтому единственное, что они могли сделать – прийти к аграриям и попросить – «Сделайте, пожалуйста, вот это. Иначе нам будет сложно». Мы брали и делали. Но после этого сталкивались с такой ситуацией, что проект, который мы делаем, наши пайщики и жители сел не считают нужными. Ну, как это – мы же столько сделали, а оно людям просто не нужно.

Мы поняли, что необходимо напрямую спрашивать у людей – чего они хотят. Решить эту задачу удалось совместно с Украинской школой лидерства, с которой мы продолжаем развивать проект «Громадотворець». В его рамках мы ежегодно реализуем десятки инициатив, которые путем голосования выбирают жители, а не чиновники.

Например, в этом году многие запросы были связаны с медициной, в частности, в Новослободской ОТГ восстановили отопление и помогли с оборудованием амбулатории в селе Мазивка, помогли с заменой окон в школе, в Путивльской ОТГ купили оборудование для ФАПа в селе Ревякино, помогли с ремонтом в ФАП в селе Веселое. В Стрельниках по запросу жителей купили новую мебель для детского сада которая поступит после Нового Года.

В других ОТГ покупали косилки и снегоуборочные отвалы, чтоб проводить дороги в порядок, покупали костюмы танцевальным коллективам, поддерживали футбольные команды и проведение экскурсий.

Все эти проекты люди выбрали сами. И это важно. Делать то, что «болит» в конкретном месте, конкретно сейчас.

К сожалению, в некоторых громадах власть так и не поняла, что социальная ответственность – это знак доброй воли, и запросы людей для нас намного важнее запросов власти. Мы свою позицию определили и будем следовать ей.

- Понимаю, о чем вы. Сложные отношения компании с властью Путивльской Громады уже вышли на областной уровень. В чем там проблема?

- Проблема в конфликте интересов, который имеет Контсантин Гаврильчук - приняв присягу служить народу нельзя продолжать служить боссу.

Любая громада будет страдать, если голова будет лоббировать интересы какого-то предпринимателя, а не балансировать интересы бизнеса в пользу жителей громады. Пока бизнес и интересы громады разделены – никаких вопросов не возникает. Никто не имеет права ставить свои интересы выше интересов людей.

- В чем это выражается?

- Да,как обычно, в борьбе за землю. Все конфликты сейчас на этой почве.

Голова ОТГ пытается забрать все, что «плохо лежит» и отдать одному предприятию. Все знают, какому.

Все решения ОТГ за прошлый год на передачу земли приняты в пользу «Ярославны», а обращения от наших предприятий или отклоняются, или переносятся.

Одним Гаврильчук отдаёт землю, а других поливает грязью на каждой сессии, и ещё удивляется почему не помогают ему.

Думаю, этот год был дорогим уроком для тех голов ОТГ, которые не учли силу и важность людей в своей работе, и следующий год будет более продуктивным

- Вы пытались как-то решить эту проблему?

- Конечно, вот, например, ответили на просьбу Гаврильчука об авансовой отплате налогов для выплаты заработной платы бюджетным организациям.

На депутатский запрос об обеспечении ФАПов медикаментами - купили необходимые лекарства и передали фельдшерам.

Мы готовы помогать, готовы делать первый шаг для урегулирования конфликта, но только без принуждения, рейдерства и шантажа.

Агротрейд не участвует в политике: ни большой, ни местной, - бизнес не должен замещать власть, а власть не может злоупотреблять полномочиями - в диалоге и сотрудничестве залог успеха и развития громад.