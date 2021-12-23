Экономика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:06314

Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів

Сумська міська територіальна громада (МТГ) посіла дев’яте місце в рейтингу фінансової спроможності територіальних громад обласних центрів.

Про це свідчать результати дослідження Центру спільних дій.

Аналітики Центру спільних дій проаналізували, чи вистачає органам місцевого самоврядування (ОМС) грошей для виконання своїх повноважень, та створили рейтинг фінансової спроможності територіальних громад обласних центрів. Він показує, наскільки ефективно ОМС нарощували свій фінансовий потенціал у 2018-2021 роках.

Рейтинг складений на основі 10 індикаторів, за кожен із яких присуджувався низький, середній або високий рівень спроможності. Детально ознайомитись із методологією дослідження можна за посиланням.

У 2021 році Сумська МТГ розділила 9-ме місце з 12 можливих разом зі ще двома громадами: Кропивницькою та Чернівецькою МТГ. Кожна з цих громад отримала по 40 балів зі 100 можливих. Очолює цьогорічний рейтинг Дніпровська МТГ.

У 2021-му Сумська МТГ отримала 10 балів лише за один індикатор. У МТГ небагато витрачають на зарплати працівників усіх сфер громади — 55% бюджету. До прикладу, в сусідній Полтавській МТГ на зарплати йде 61% грошей.

Сумська громада має середні показники на капітальні витрати. На кожного мешканця припадає 1054 гривень капітальних витрат. Це кошти, які йдуть не на “проїдання”, а на реальний розвиток: закупівлю шкільних автобусів чи капітальний ремонт дороги. Загалом із бюджету МТГ на капітальні видатки йде 18%. Минулого року на це витрачали 20% усіх грошей.

Частка місцевих податків в бюджеті громади — 22%. Це також середній показник. Індикатор показує, наскільки МТГ залежна від місцевих платників податків. Також він демонструє розвиток бізнесу у громаді.

Від 2018-го року Сумська громада завжди посідає місця у нижній частині рейтингу. У 2018-му МТГ була на 10-му (з 13-ти), у 2019-му — на 13-му (з 14-ти), у 2020-му — на 8-му (з 11-ти).

За цей час найбільше балів громада отримала у 2018-му — 50. Тоді МТГ мала низькі оцінки лише за витрати на чиновників та видатки загального фонду — кількість грошей, які місцева влада може витратити на кожного жителя без коштів спеціального фонду.

У 2021-му Сумська МТГ також має низький рівень витрат на апарат управління — 701 гривня на кожного жителя. На управлінців витрачають 11% грошей. До прикладу, у Чернігівській МТГ в чиновників вкладають лише 7%.

Костянтин Шокало, Центр спільних дій

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Экономика
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Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
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