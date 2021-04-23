Сталь у сучасній архітектурі Будівельна галузь є одним з головних споживачів металопрокату в усьому світі. Так, в США частка використання сталевих конструкцій для нежитлового багатоповерхового будівництва становить 55%, у Великобританії - 72-75%, в Україні - 25%.

Які переваги металевих конструкцій важливі в будівництві

Тенденція використання стали в будівництві зростає з кожним роком. Архітектори високо оцінили експлуатаційні якості металопрокату. Можливість створювати довгі прольоти, різної конфігурації фермові перекриття, металеві оболонки споруджень і ін. дозволяють будувати унікальні і виразні архітектурні об'єкти.

Будівельним конструкціям з металопрокату властиві якості:

• надійність;

• міцність;

• пластичність;

• стійкість до статичних і динамічних навантажень;

• стійкість до перепадів температур;

• стійкість до утворення тріщин;

• високе співвідношення міцності до ваги;

• зварюваність конструкцій;

• варіативність з'єднань;

• тривалий термін експлуатації;

• непроникність для різних середовищ;

• ремонтопридатність;

• пожежостійкість;

• індустріальність і стандартність елементів.

Сталь в архітектурі

Архітектура, незважаючи на її прикладний характер, є сферою творчою. Руками зодчих завжди говорить час, в їхніх спорудженнях відображаються тенденції розвитку та переваги соціуму.

Напружене, динамічне життя в переповнених містах породжує у людей потребу в об'ємно- просторих формах, де навіть при скупченні народу можна відчути себе розслаблено.

Саме метал дозволяє створювати такі еклектичні багатофункціональні архітектурні форми, наповнені різними сенсами, які кожен може сприймати на свій розсуд, залишаючи при цьому непорушними відчуття надійності і стабільності.

Масштаби, геометрія простору, оригінальність і краса архітектурних рішень з використанням металу змінили наше сприйняття краси. Яскраві приклади тому - Офіс банку ING в Будапешті, Музей Гуггенхайма в Більбао, Лахта Центр в Санкт-Петербурзі, Будинок Архітектури в Неваді (США), Ейфелева вежа (Франція), Сіднейський оперний театр, Небесне дерево в Японії, Американська сталева вежа (Пенсільванія, США), Концертний зал імені Уолта Діснея і багато інших.

Каркаси з металу в поєднанні зі склом та прозорим пластиком дозволяють «грати» з простором, створювати унікальні закриті, відкриті і напівзакриті перехідні зони, що перетікають з міста в будівлю, з однієї будівлі в іншу, з одного рівня на інший.

Сталеві купола (покриття стадіону в Х'юстоні, стадіон Газпром Арена в Пітері), великопрогонові складчасті конструкції (легендарний радянський павільйон на міжнародній виставці Експо-70 в Осаці), висячі на вантах і тросах металеві покриття спортивних споруд, металеві покрівлі - це все приклади використання металопрокату в архітектурі.

Міцно увійшов прокат і в житлове будівництво. Розвиток будівельної індустрії, поява нових матеріалів і технологій спричинило зміну габаритних розмірів будівель. Гранична висота їх вже переступила позначку в 500 м, а ширина прольотів впритул підійшла до 300 м. І якщо для 40-50-поверхових будівель основним матеріалом є залізобетон, то для більш високих будівель - залізобетон в поєднанні зі сталлю, тому що сталеві конструкції мають велику міцність, точність, простоту і надійність збірки.

Які сталі використовуються в архітектурі

Стандарт ГОСТ 27772-88 регламентує випуск гарячекатаного фасонного, листового і широкополосного прокату, гнутих профілів з вуглецевих і низьколегованих сталей для будівництва.

«Фасонний прокат виготовляють із таких марок сталей С235, С245, С255, С275, С285, С345, С345К, С375, листовий універсальний прокат і гнуті профілі - зі сталей С235, С245, С255, С275, С285, С345, С345К, С375, С390, С390К , С440, С590, С590К. » (ГОСТ 27772-88)

У нормативному документі наведено хімічний склад сталей, механічні властивості (межа плинності, тимчасовий опір, відносне подовження, вигин по паралельності, ударна в'язкість при різних температурах), допустимі відхилення.

За межею текучості розрізняють:

• сталі нормальної міцності - С235-С285 - низьковуглецеві з різним ступенем розкислення;

• сталі підвищеної міцності - С345-С390 – низьколеговані сталі, характеристики яких залежать від кількості і якості добавок;

• сталі високої міцності - С390-С590.

Важливим параметром будівельних сталей є температура переходу з в'язкого в крихкий стан (поріг хладноломкості). За цим показником сталі бувають:

• сталі без гарантованої морозостійкості;

• сталі холодостійкі (експлуатація до -40 ° С);

• сталі північного виконання (експлуатація від -40 ° С до - 70 ° С).

За хімічним складом будівельні сталі діляться на вуглецеві і низьколеговані.

Вуглецеві, в свою чергу, поділяються на:

• сталі загального призначення - використовуються для виробництва гарячекатаної металопродукції (фасонного і сортового прокату), для створення будівельних конструкцій;

• якісні сталі - мають більш якісний хімічний склад, використовуються для відповідальних зварних будівельних конструкцій.

Низьколеговані сталі містять в своєму складі елементи і мікроелементи, що змінюють їх структуру і механічні властивості, відрізняються корозійною стійкістю. З них створюють будівельні конструкції, що піддаються впливу навколишнього середовища.

Це головні властивості металу, які беруть до уваги архітектори и будівельники при проектуванні споруджень різного призначення.

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