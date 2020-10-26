COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи Пациент с подозрением на COVID-19, который не имеет декларации, имеет право на получение первичной медицинской помощи, в частности, консультацию врача и тестирование на определение антигена SARS-CoV-2.

Именно врачи первичного звена играют важную роль в борьбе с COVID-19 в Украине. Они являются точкой входа в медицинскую систему для пациента. Ведь не все пациенты с COVID-19 требуют лечения в стационаре. Многие люди лечатся от коронавируса дома, под наблюдением своего врача, с которым заключили декларацию.

У семейного врача, терапевта или педиатра можно получить консультации по лечению легкой формы COVID-19, пройти тестирование быстрым тестом на антиген. Они поступают в региональные Департаменты здравоохранения, распределяют их на медицинские учреждения, оказывающие первичную помощь. Важно знать, что с подозрением на COVID-19 в Центр оказания первичной медицинской помощи пациент может обратиться, не имея декларации. Он получит консультацию врача, а также тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Согласно приказу Минздрава об организации оказания медицинской помощи больным коронавирусом, пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания, которые не имеют показаний к госпитализации, рекомендуется лечить в амбулаторных условиях. Решение о лечении в амбулаторных условиях принимает врач по оказанию первичной медицинской помощи после клинической оценки состояния пациента и оценки безопасности его домашней среды.

Семейный врач может выбирать способ связи с пациентом. Это может быть либо личный номер, или рабочий мессенджер, или рабочий мобильный центра первичной медицинской помощи. В любом случае при лечении в домашних условиях пациента с COVID-19 не должны оставлять на произвол судьбы. Его состояние контролируют медицинские работники заведения первичной медицинской помощи.

Если у пациента ухудшилось состояние здоровья и появились другие симптомы, которые не представляют угрозы для жизни, звонить своему врачу нужно в рабочие часы. Коммуникация с врачом должна соответствовать нормам этики. Зато неотложная ситуация требует неотложной помощи, а это - звонок на 103. По обращению по телефону врач центра экстренной медицинской помощи консультирует пациентов по вопросам коронавирусной болезни круглосуточно.

При необходимости бригада скорой приезжает на вызов и оценивает состояние пациента. Если есть необходимость, пациента транспортируют в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусом. Если пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и рекомендации по самоизоляции. И далее состояние пациента будет контролировать врач, с которым заключена декларация.

НСЗУ