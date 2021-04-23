Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ® Якісний пломбір виготовляють різні українські виробники морозива. Державний стандарт ДСТУ 4733:2007 єдиний для всіх виробників, містить суворі вимоги щодо процесу виробництва та співвідношення складників: молока, вершків і вершкового масла.

А що можна сказати про смак морозива?

Експерти Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS вирішили дізнатися, пломбір якого виробника споживачі вважають найсмачнішим.

В експертному опитуванні взяли участь 1200 респондентів — українців різного віку, статі, місця проживання.

Респондентам відомо чимало виробників морозива:

«Рудь» — виробник, про якого найчастіше згадували респонденти, що визначилися. Крім того, згадували виробників: «Ласунка», «Три ведмеді», «Бєлая Бяроза» тощо.

Виробники найсмачнішого пломбіру

Керуючись особистими вподобаннями, кожен респондент мав змогу скласти власний рейтинг виробників найсмачнішого пломбіру — розподілити серед них перше, друге й третє місця.

Отримані дані стали основою для створення загального рейтингу:

Більшість респондентів обрали переможцем виробника «Рудь» — він зайняв перше місце. На другому місці опинився виробник «Бєлая Бяроза», а на третьому — «Ласунка».

Найсмачніший пломбір

На запитання про найсмачніший пломбір без наповнювача респонденти відповіли таким чином:

Найбільше респондентам сподобалося морозиво «Ескімос» виробника «Рудь».

Добре смакувало також морозиво «Пломбір» виробника «Бєлая Бяроза», «Стакан Великан» та «Малюк-Ам» виробника «Ласунка».

Попереду — новий спекотний сезон! Можливо, варто провести власне дослідження: спробувати морозиво різних виробників та знайти найсмачніше для себе?

Нехай смакує!

Примітка. Результати дослідження репрезентативні на рівні всієї України. Статистична похибка становить +/− 2,9 %.