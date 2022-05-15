Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи

Важливо, що віспа мавп у більшості випадків протікає значно легше, ніж натуральна віспа. Проте іноді вона все ж таки може призвести до летальних наслідків.
Хоча у назві цього захворювання згадуються примати, проте до людини вона може передаватись і від гризунів.
За наявною наразі інформацією, передача цієї віспи від людини до людини носить дуже обмежений характер.
Також важливо, що попередня вакцинація від натуральної віспи є високоефективною профілактикою віспи мавп.
Варто також зазначити, що специфічного лікування або вакцини проти віспи мавп у широкому доступі немає.
Які зафіксовані шляхи передачі?
- Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров'ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих осіб чи тварин.
- Можливим фактором інфікування також є вживання в їжу м’яса інфікованих тварин, яке не було належно термічно оброблене.
Чи можливо інфікуватись людині від людини?
- Так, на жаль, можливо, але за певних умов. Передача вірусу від людини до людини може відбуватися в результаті тісного контакту з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів, ушкодженими ділянками шкіри інфікованої людини або з предметами, біологічними рідинами або матеріалами з осередків ураження хворої людини.
- Найбільший ризик інфікування мають члени однієї родини, якщо вони мають тривалий особистий контакт з інфікованим членом сім’ї, а також медичні працівники у випадках недостатнього дотримання правил контакту з пацієнтом.
- Інфікування також може відбуватись через плаценту.
Скільки триває інкубаційний період?
- Інкубаційний період (від часу інфікування до появи симптомів), зазвичай, становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.
Які бувають ознаки та симптоми?
- У період інвазії (тобто проникнення до організму) віспа мавп супроводжується гарячкою, сильним головним болем, збільшенням лімфатичних вузлів, болем в спині, у м'язах і сильною астенією (слабкістю). Такі симптоми можуть тривати до 5 днів.
- Потім, через кілька днів після інвазії, починається період висипки.
- У 95% випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. У 75% випадків – це долоні та ступні.
- Останні виявлені випадки у Великобританії також показали, що первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи, якщо передача відбулася під час статевого акту
- До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів.
- У деяких пацієнтів може спостерігатись збільшення лімфатичних вузлів, що є характерною ознакою віспи мавп в порівнянні з іншими схожими захворюваннями.
Як діагностують віспу мавп?
- Рекомендованим методом діагностики залишається ПЛР-тестування. Для цього досліджуються вміст або покриви висипань..
Яка буває профілактика?
- Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу та про фактори ризику. Важливо, щоб люди знали шляхи передачі та уникали тісних контактів з інфікованими.
- Важливим способом профілактики не лише цього захворювання залишається миття рук.
- Важливу роль також відіграють заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.
Чи зареєстровані випадки вірусу мавпячої віспи в Україні?
- В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано. Водночас такі випадки вже зафіксовані у країнах Європи.
- В Україні вірус мавпячої віспи внесений до Переліку біологічних патогенних агентів, що підлягають епідеміологічному нагляду (спостереженню).
- У зв’язку із виявленням випадків захворювання у світі, в Україні було проведене екстрене засідання Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації у галузі громадського здоров’я.
- Наразі відбувається оцінка рівня ризику спалаху цього захворювання для України.
Пресслужба Міністерства охорони здоров'я