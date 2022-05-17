Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:1490

Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном

Громадяни України, які через розпочату росією повномасштабну війну змушені шукати прихисток в інших країнах, можуть отримати медичну допомогу, зокрема й безоплатно, в країнах перебування.

Проте перелік медичних послуг й умови їх надання в різних державах різняться та часто залежать від статусу переміщеної особи. 

МОЗ зібрало інформацію про детальні умови та правила отримання медичної допомоги українцями у тих країнах, до яких виїхала найбільша кількість наших громадян після 24 лютого 2022 року, рятуючись від війни. Наразі на сайті moz.gov.ua у розділі «Воєнний стан» для інформування громадян міститься інформація про медичну допомогу вимушеним переселенцям за кордоном. Станом на сьогодні тут вже є інформація по 15 країнах: Велика Британія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова,  Німеччина,  Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Чехія.

Також нижче публікуємо додаткові корисні ресурси про медичну допомогу, яку надають інститути охорони громадського здоров’я (NPHI) європейської мережі IANPHI, у цих та деяких інших країнах для вимушених переселенців з України, а також для лікарів-практиків та соціальних працівників, які за ними доглядають.

У Франції

Служба Santé publique France

Інформація про тестування та вакцинацію проти COVID-19 для українців:

COVID-19 Tests in France (Ukrainian)

COVID-19 Vaccines in France

Understanding the COVID-19 Vaccine 

How to Get a Vaccine 

COVID-19 Vaccine for Children Ages 5-17 

COVID-19: Protect Yourself and Your Loved Ones 

Двомовні буклети на тему здоров’я, створені з метою підтримки медиків та соціальних працівників, які надають допомогу переселенцям, для кращого взаєморозуміння між ними та їхніми пацієнтами: 

Health Booklet (фр./укр.)

Health Booklet (фр./англ.)

Health Booklet (фр./рос.)

Двомовний Health passport – особиста медична картка пацієнта, що містить необхідну інформацію про медичну та соціальну підтримку для забезпечення якості та безперервності надання допомоги вимушеним переселенцям.

Health Passport (фр./укр.)

У Нідерландах 

Національний інститут охорони громадського здоров’я та навколишнього середовища (RIVM)

COVID-19 і вакцинування:

COVID-19 у Нідерландах: Leaflet | Government.nl  (укр., англ., рос.)

Корисний недержавний ресурс про охорону здоров’я – стартова онлайн-платформа для вимушених переселенців з України та тих, хто бажає їм допомогти. Ресурс може використовуватися як відправна точка щодо меддопомоги для переселенців:

RefugeeHelp (укр., англ., рос.)

У Норвегії

Норвезький інститут охорони громадського здоров’я (Norwegian Institute of Public Health)

Інформація та поради щодо здоров’я для вимушених переселенців (інфекційний контроль, вакцинування дітей та дорослих тощо), здебільшого призначені для служби, охорони здоров’я й муніципалітетів (сторінка постійно оновлюється):

 Refugee and Asylum Seeker Health (укр., англ. та багатьма іншими мовами) 

В Уельсі 

Public Health Wales

Довідники з надання медичної допомоги вимушеним переселенцям: 

Arrivals from Ukraine: Advice for Primary Care (березень 2022) 

From the Chief Medical Officer of Wales: Ukrainina People Seeking Sancturary in Wales (березень 2022)

За матеріалами: https://moz.gov.ua/article/news/pravila-otrimannja-meddopomogi-ta-korisni-medichni-resursi-dlja-ukrainciv-za-kordonom-

 
 
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
Сегодня 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
Сегодня 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Сегодня 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
Вчера 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
17.05.2022 18:44
Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
17.05.2022 13:34
view counter

Новости

В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України
Сегодня 16:25
На Сумщині, приборкуючи пожежу, вогнеборці врятували майже 30 гаражів
Сегодня 16:05
У Сумах при дірявому бюджеті у дощ працюють фонтани
Сегодня 15:51
У Сумах з’явився мурал до 300-річчя Григорія Сковороди
Сегодня 15:26
На Роменщині поліцейські викрили чоловіка, якому прийшла посилка з наркотиками
Сегодня 15:17
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 23 серпня 2022 року
Сегодня 14:11
У Шостці попрощалися з героєм
Сегодня 14:01
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 133 вибухонебезпечних предмети
Сегодня 13:26
Чого чекати сумчанам від погоди в понеділок
Сегодня 12:39
Куянівська церква Івана Воїна на Білопільщині відмовилася від московського впливу
Сегодня 12:21
Сумчанка виграла «срібло» чемпіонату Італії
Сегодня 11:58
Польське місто-побратим Тростянця зібрало кошти на відновлення школи в громаді
Сегодня 11:45
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.