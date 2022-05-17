Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном

Проте перелік медичних послуг й умови їх надання в різних державах різняться та часто залежать від статусу переміщеної особи.

МОЗ зібрало інформацію про детальні умови та правила отримання медичної допомоги українцями у тих країнах, до яких виїхала найбільша кількість наших громадян після 24 лютого 2022 року, рятуючись від війни. Наразі на сайті moz.gov.ua у розділі «Воєнний стан» для інформування громадян міститься інформація про медичну допомогу вимушеним переселенцям за кордоном. Станом на сьогодні тут вже є інформація по 15 країнах: Велика Британія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Чехія.

Також нижче публікуємо додаткові корисні ресурси про медичну допомогу, яку надають інститути охорони громадського здоров’я (NPHI) європейської мережі IANPHI, у цих та деяких інших країнах для вимушених переселенців з України, а також для лікарів-практиків та соціальних працівників, які за ними доглядають.

У Франції

Служба Santé publique France

Інформація про тестування та вакцинацію проти COVID-19 для українців:

COVID-19 Tests in France (Ukrainian)

COVID-19 Vaccines in France

Understanding the COVID-19 Vaccine

How to Get a Vaccine

COVID-19 Vaccine for Children Ages 5-17

COVID-19: Protect Yourself and Your Loved Ones

Двомовні буклети на тему здоров’я, створені з метою підтримки медиків та соціальних працівників, які надають допомогу переселенцям, для кращого взаєморозуміння між ними та їхніми пацієнтами:

Health Booklet (фр./укр.)

Health Booklet (фр./англ.)

Health Booklet (фр./рос.)

Двомовний Health passport – особиста медична картка пацієнта, що містить необхідну інформацію про медичну та соціальну підтримку для забезпечення якості та безперервності надання допомоги вимушеним переселенцям.

Health Passport (фр./укр.)

У Нідерландах

Національний інститут охорони громадського здоров’я та навколишнього середовища (RIVM)

COVID-19 і вакцинування:

COVID-19 у Нідерландах: Leaflet | Government.nl (укр., англ., рос.)

Корисний недержавний ресурс про охорону здоров’я – стартова онлайн-платформа для вимушених переселенців з України та тих, хто бажає їм допомогти. Ресурс може використовуватися як відправна точка щодо меддопомоги для переселенців:

RefugeeHelp (укр., англ., рос.)

У Норвегії

Норвезький інститут охорони громадського здоров’я (Norwegian Institute of Public Health)

Інформація та поради щодо здоров’я для вимушених переселенців (інфекційний контроль, вакцинування дітей та дорослих тощо), здебільшого призначені для служби, охорони здоров’я й муніципалітетів (сторінка постійно оновлюється):

Refugee and Asylum Seeker Health (укр., англ. та багатьма іншими мовами)

В Уельсі

Public Health Wales

Довідники з надання медичної допомоги вимушеним переселенцям:

Arrivals from Ukraine: Advice for Primary Care (березень 2022)

From the Chief Medical Officer of Wales: Ukrainina People Seeking Sancturary in Wales (березень 2022)

За матеріалами: https://moz.gov.ua/article/news/pravila-otrimannja-meddopomogi-ta-korisni-medichni-resursi-dlja-ukrainciv-za-kordonom-