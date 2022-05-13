Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно

Відтепер для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно, оскільки, згідно з постановою КМУ № 390, термін дії інвалідності та Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) подовжено на період дії воєнного стану.

Строк проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) чи медико-соціальної експертної комісії МСЕК:

соціальні виплати;

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні);

засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо;

освітні послуги;

відповідні пільги.

Крім того, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення/скасування – відповідно до постанови уряду № 225, українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування. Тобто, якщо людина не має можливості прибути до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення закладу охорони здоров’я.

Згідно з чинним законодавством, медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Лікуючий лікар, у тому числі сімейний лікар, до якого звернувся за медичною допомогою пацієнт, в разі потреби оформлює направлення на МСЕК (форма 088/о).

Звертаємо увагу, що укладання декларації між пацієнтом-внутрішньо переміщеною особою та лікарем, який оформляє направлення на МСЕК, не потрібно, законодавчі підстави вимагати її відсутні.

Наголошуємо, що лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану для підтвердження стійкого порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності людини.

Всі виплати та відповідні пільги зберігаються за особою до закінчення строку проходження повторного огляду.