Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:47191

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину

У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок дій армії РФ постраждала Кантемирівська вулиця. Саме таку назву має танкова дивізія, яка руйнувала Сумщину.

Ще шість років тому у Великій Писарівці вулиці мали назви Московська, Ленінградська, Борців Революції, Жовтнева, Леніна, Комсомольська, Крупської, Колгоспна тощо. У 2016 році їх декомунізували й перейменували. Лишилася у селищі з часів Радянського Союзу лише Кантемирівська, пише Суспільне.

Обабіч дороги в напрямку Охтирка — Велика Писарівка стоїть понівечена військова техніка. У полях між цими населеними пунктами є вирви і подекуди можна зустріти свідчення повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

На в'їзді у селище Велика Писарівка — будівля з вибитими шибками. Сюди "прилетіло" у перші дні повномасштабного вторгнення сусіда-агресора. Снаряд потрапив у будівлю колишньої їдальні, а вибуховою хвилею пошкодило вікна у спорудах поруч.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Поцілив снаряд і у чотириповерхівку через дорогу. Сталося це 16 березня. З будинку на 24 квартири після руйнувань більшість мешканців виїхали.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Пані Надія залишилася.

"Мене вдома не було. Я була наступного дня. Зайшла — думала, що взагалі збожеволію. У мене оці всі вікна ми вставили, таке "допотопне". Усе в нас повибивало. По нашому стояку в усіх таке. Не було ні світла, ні газу, ні води. Газу не було, бо до нас потрапило, і ми дуже довго чекали, дуже було холодно — +2, але ми вижили", — говорить вона.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Понівечили російські військові у селищі й автостанцію. Розташована вона на Кантемирівській вулиці.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Там само встановлений пам’ятний знак Кантемирівській танковій дивізії. Ім’я цій вулиці дали у 1975 році.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

"Кантемирівська вона була, як би центральна, ще за Радянських часів, ще вона будувалася на Грайворон", — розповідає мешканка Великої Писарівки Олена.

У 2016 році декомунізували десять назв вулиць селища. Утім Кантемирівська лишилася.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Саме ця дивізія РФ окупувала Тростянець та нищила Охтирку. 26 березня силами 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів Тростянець звільнили від російських окупантів. Холодноярці вигнали з міста саме Кантемирівську танкову дивізію. Танки кантемирівців із дубовими листочками ще й досі можна зустріти на узбіччях доріг Сумщини.

У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
Сегодня 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Сегодня 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
Вчера 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Вчера 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
view counter

Новости

Сумчанину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності
Сегодня 12:14
Сумські патрульні зупинили п’яного водія, який порушував комендантську годину (відео)
Сегодня 12:10
Сумчан запрошують на благодійну екскурсію "Місто над Пслом"
Сегодня 11:33
По 15 тисяч грн добровольцям Сум обіцяє мер міста
Сегодня 10:50
У Сумах продовжують відновлювати роботу світлофорів
Сегодня 10:09
У Сумах пройде перший весняний забіг: ще є місця
Сегодня 09:46
На Сумщині рятувальники продовжують розповідати громадянам актуальні правила безпеки
Сегодня 09:13
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 28 квітня
Сегодня 08:40
Держрибагентство представило інтерактивні карти ''НЕРЕСТ – 2022''
Сегодня 08:37
Ще дві швидкі допомоги придбали Тростянцю друзі
Сегодня 08:11
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький - про обстріли Бачівська на Сумщині
Сегодня 07:43
Рашисти знову обстрілюють Глухівщину з мінометів
Вчера 22:46
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.