У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок дій армії РФ постраждала Кантемирівська вулиця. Саме таку назву має танкова дивізія, яка руйнувала Сумщину.

Ще шість років тому у Великій Писарівці вулиці мали назви Московська, Ленінградська, Борців Революції, Жовтнева, Леніна, Комсомольська, Крупської, Колгоспна тощо. У 2016 році їх декомунізували й перейменували. Лишилася у селищі з часів Радянського Союзу лише Кантемирівська, пише Суспільне.

Обабіч дороги в напрямку Охтирка — Велика Писарівка стоїть понівечена військова техніка. У полях між цими населеними пунктами є вирви і подекуди можна зустріти свідчення повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

На в'їзді у селище Велика Писарівка — будівля з вибитими шибками. Сюди "прилетіло" у перші дні повномасштабного вторгнення сусіда-агресора. Снаряд потрапив у будівлю колишньої їдальні, а вибуховою хвилею пошкодило вікна у спорудах поруч.

Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Поцілив снаряд і у чотириповерхівку через дорогу. Сталося це 16 березня. З будинку на 24 квартири після руйнувань більшість мешканців виїхали.

Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Пані Надія залишилася.

"Мене вдома не було. Я була наступного дня. Зайшла — думала, що взагалі збожеволію. У мене оці всі вікна ми вставили, таке "допотопне". Усе в нас повибивало. По нашому стояку в усіх таке. Не було ні світла, ні газу, ні води. Газу не було, бо до нас потрапило, і ми дуже довго чекали, дуже було холодно — +2, але ми вижили", — говорить вона.

Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Понівечили російські військові у селищі й автостанцію. Розташована вона на Кантемирівській вулиці.

Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Там само встановлений пам’ятний знак Кантемирівській танковій дивізії. Ім’я цій вулиці дали у 1975 році.

Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

"Кантемирівська вона була, як би центральна, ще за Радянських часів, ще вона будувалася на Грайворон", — розповідає мешканка Великої Писарівки Олена.

У 2016 році декомунізували десять назв вулиць селища. Утім Кантемирівська лишилася.

Велика Писарівка, Сумська область, 20 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Саме ця дивізія РФ окупувала Тростянець та нищила Охтирку. 26 березня силами 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів Тростянець звільнили від російських окупантів. Холодноярці вигнали з міста саме Кантемирівську танкову дивізію. Танки кантемирівців із дубовими листочками ще й досі можна зустріти на узбіччях доріг Сумщини.