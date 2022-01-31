Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

Міни і вибухонебезпечні предмети забрали і скалічили безліч людських життів. Цей жах триває і зараз.

До вибухонебезпечних предметів належать:

вибухові речовини — хімічні з’єднання або суміші, здатні під впливом певних зовнішніх дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується, з виділенням великої кількості енергії і утворенням газів.

боєприпаси – вироби військової техніки одноразового вживання, призначені для враження живої сили супротивника. До боєприпасів належать:

бойові частки ракет; авіаційні бомби; артилерійські боєприпаси (снаряди, міни); інженерні боєприпаси (протитанкові і протипіхотні міни); ручні гранати; стрілецькі боєприпаси (набої до пістолетів, карабінів, автоматів тощо);

піротехнічні засоби:

патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні); вибухові пакети; петарди;

ракети (освітлювальні, сигнальні);

гранати; димові шашки.

саморобні вибухові пристрої – пристрої, в яких застосований хоча б один елемент конструкції саморобного виготовлення:

саморобні міни-пастки; міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або речі, що привертають увагу.

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою заборонено:

наближатися до виявленого предмета;

пересувати його або брати в руки;

розряджати, кидати, ударяти по ньому;

розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет, приносити предмет додому, у навчальне приміщення.

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою:

негайно (з безпечного місця) повідомте чергові служби ДСНС (тел. 101), поліцію(тел. 102);

не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте поряд із знахідкою інших людей;

припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

не користуйтеся засобами радіозвязку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух), дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.

Памятайте! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт.