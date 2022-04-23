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Вчера 15:53358

Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации

Минитрактора ISEKI от одноименного японского производителя известны о всем мире. Их производитель регулярно применяет новые технологии и улучшает свою технику, чтобы та облегчила труд фермера.

Среди украинских фермеров трактора Исеки пользуются большим спросом, так как они эффективно обрабатывают почву, простые в упарвлении, многофункциональные и оснащены надежными механизмами. Их производительность повышают оригинальные запчасти Iseki. 

 

Техника указанного бренда адаптирована для эксплуатации в любых климатических зонах. Ее основная сфера применения - сельскохозяйственные или строительные работы. Главные особенности малогабаритных тракторов Iseki - гидроусилитель руля, минимальный уровень шума в кабине, хорошая управляемость и экономный расход горючего. За счет высоких эксплуатационных параметров данные изделия популярные среди фермеров по всему миру.

Преимущества и недостатки тракторов ISEKI

Данная агротехника обладает высоким качеством исполнения, стабильностью силовых показателей и рядом других преимуществ:

  • • эргономичные габариты, небольшой вес и минимальный радиус поворота;

  • • стабильная работа двигателя даже в условиях интенсивных нагрузок;

  • • малый расход топлива;

  • • гидроусилитель руля;

  • • возможность подобрать и заменить запчасти для минитрактора Исеки в случае необходимости;

  • • возможность устанавливать навески не только на заднюю, но и на переднюю часть агрегата;

  • • рабочее место водителя звукоизолированно и оснащено кондиционером; 

  • • умная автоматика трактора запоминает режим езды по различной местности. 

В линейку техники входят разные серии колесных и гусеничных минитракторов с дизельными моторами мощностью от 16 до 105 л. с. К минусам агрегата относится высокая цена, которая нередко становится преградой на пути покупки. Также иногда бывает проблематично заказать оригинальные запчасти на минитрактор Iseki, так как в интернете полно подделок и они могут нанести вред технике. 

Модельный ряд тракторов ISEKI 

Если вас интересует агротехника данного бренда, то стоит рассмотреть ее ассортимент. Модельный ряд включает 7 серий:

  1. TXG - самые компактные минитрактора Исеки. Они легкие, маневренные, используются для работы на небольших территориях. При необходимости данные модели комплектуются ковшом, газонокосилкой и прочим навесным оборудованием.

  2. ТМ - эти агрегаты легкие, небольшие, их мощность составляет 25 л.с. Их основная сфера эксплуатации - ландшафтные работы. Кабина трактора - эргономичная и звукоизолированная, поэтому комфортная для водителя. 

  3. ТН - трактора Исеки с 3-цилиндровыми двигателями мощностью до 33 л.с. Их основные преимущества - наличие полного привода и дисковых тормозов, а также простота в ремонте. Обширный каталог запчастей Iseki позволяет найти нужные комплектующие.

  4. TF - мощные минитрактора для сложных сельхозработ. Все модели данной серии оснащены дизельными моторами с 3 цилиндрами. В просторных кабинах можно работать в любое время года благодаря системе климат-контроля.

  5. TG - компактные модели с 3-уровневой трансмиссией, не всегда оснащены кабиной. Они укомплектованы многодисковыми тормозами и рулем с гидроусилителем, что позволяет легко разворачиваться на ограниченных участках.

  6. TJ - агротехника с мощным двигателем 75 л.с. модели из данной серии имеют кондиционеры, усиленную звуко- и виброизоляцию.  

  7. TJW - самая мощная и значимая линейка Исеки, мощность которой достигает 105 л.с. Данные минитрактора славятся повышенной проходимостью даже на сложных участках и автоматически подстраиваются под любой тип почвы.    

За долговечность техники отвечают Исеки запчасти купить которые можно на странице магазина Агрокейс. Минитракторы данного бренда довольно требовательны к профилактике, ТО и своевременному ремонту. Под капотом каждого из них можно найти таблицу с рекомендациями производителя касаемо регламентных работ. После каждый 900 часов работы нужно проводить полные осмотр технического состояния трактора. 

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Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
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