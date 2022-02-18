Як проходити евакуацію з дітьми Кілька правил та порад для тих, кто евакуюється з дітьми.

Правила поведінки під час евакуації для дітей

Микола Кулеба — український громадський і політичний діяч, Уповноважений Президента України з прав дитини (2014—2021), у себе на ФБ-сторінці опублікував правила поведінки під час евакуації для дітей:

1. Інформація щодо евакуації повинна бути перевірена на достовірність з надійних джерел державних та місцевих органів влади. Ви маєте бути впевнені, що евакуація не ініційована силами окупанта! Будьте уважні та обережні!

2. Не зволікайте з евакуацією! Якщо є така можливість, обов’язково скористайтесь нею. Це може врятувати вам життя.

3. Якщо дитина достатньо доросла, щоб зрозуміти батьків, повідомте її, чому і куди ви зараз прямуєте. Якщо дитина продовжуватиме вас перепитувати “чому” і “куди”, намагайтеся кожного разу давати відповідь.

4. Спілкуйтеся з дитиною спокійно, впевнено та чітко. Не забувайте, що ваш емоційний стан передається вашій дитині.

5. З дитиною повинна бути інформація, що допоможе їй повернутися до батьків, в разі, якщо вона загубилася. Це може бути навіть записка з контактними даними (ПІБ дитини, дата народження, контактний телефон батьків) в кишені одягу або в рюкзаку. Напишіть цю ж саму інформацію на руці дитини (ближче до ліктя, де напис довше не буде стиратися).

До рюкзака, за можливості, також покладіть копії свідоцтва про народження дитини та паспортних даних батьків.

6. Одягніть дітей тепло та візьміть з собою додаткові теплі речі, ковдри. Також воду та гарячі напої. Важко завчасно визначити, скільки потрібно буде очікувати на вулиці та в холодних приміщеннях.

7. Навчіть дітей основним правилам поведінки в незнайомих місцях та з незнайомцями:

– не відходити від батьків;

– не спілкуватися з чужими людьми;

– коли ти загубився: звернися до дорослих, в першу чергу, якщо ти бачиш поліцейського або військового у формі. Якщо їх немає – до інших дорослих.

– бути слухняним: вести себе тихо або взагалі не говорити, не бігти, не повертатися назад, виконувати прохання батьків з першого разу та бути помічником у всьому.

8. Якщо поруч ви почули вибухи чи постріли, треба лягти на землю головою в бік, протилежний до вибухів і прикрити її руками або речами. Після того, як все припинилося, треба перечекати ще до 10 хвилин, а потім просуватися до укриття, не піднімаючись повністю. Якщо сховища поблизу немає, використовуйте нерівності рельєфу (канави, окопи, вирви від вибухів). Або виконуйте вказівки посадових осіб евакуаційних органів та органів охорони громадського порядку на місцях.

9. Поясніть дітям, якщо вони побачили кинуту валізу чи будь-який інший предмет (мобільний телефон, іграшки тощо), суворо забороняється його торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати чи підіймати. Треба негайно попередити про нього батьків!