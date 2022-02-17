Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі

Нижче перелічимо кілька можливостей.
Ця робота досить легка, але і важлива. Її зможе робити будь-яка домогосподарка. Цим напрямом займається проект StopRussiaChannel | MRIYA (https://t.me/stoprussiachannel). Приєднуйтесь до них, прочитайте цю інструкцію (https://telegra.ph/Obshchaya-instrukciya-po-borbe-s-kanalami-okkupantov-03-01) (тут все розписано детально по кроках) і вперед.
Цим займаються Інтернет Війська України (https://t.me/ivukr). Це ініціатива, де для користувачів соц мереж є прості чіткі завдання. Виконуючи їх, люди допоможуть інформувати росіян про те, що відбувається, збирати підписи для петицій та боронити Україну. Запрошуйте сюди своїх не айтішних друзів і родичів. Завдання виконувати дуже легко. Це зможе робити кожен.
Крім Телеграму (http://t.me/ivukr) вони також є в Facebook (http://facebook.com/ukrainian.internet.army) та Instagram (http://instagram.com/ukrainian.internet.army)
Це для більш досвідчених користувачів. Проте слідуючи детальним інструкціям приєднатися зможе кожен. Такими атаками займаються, наприклад, на проекті DDOS по країні СЕПАРІВ (Кібер-Козаки) (https://t.me/ddos_separ). Приєднуйтесь до них щоб "покласти" ресурси ворога і не дати їм поширювати дезінформацію. Інструкції тут (https://t.me/ddos_separ/161).
Саме цим буде займатися проект "Total Isolation of russia" про запуск якого оголосив (https://t.me/dmytro_dubilet/731) всім відомий Дмитро Дубілет. Розпочнеться системна кампанія постійного тиску на керівників компаній по всьому світу і по всіх індустріях з метою припинення будь-яких економічних зв’язків з країною, яка розв'язала війну проти України. Ми вважаємо цей напрямок боротьби найперспективнішим, оскільки він дозволить зробити життя росіян дуже незручним. А схоже, тільки це на них може дійсно вплинути. Дмитро збирає велику команду, тому рекомендуємо долучатись (https://t.me/dmytro_dubilet/731)