Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі Є різні способи це зробити, для деяких з них достатньо буде навіть тільки мобільного телефону та найпростіших навичок користування соц.мережами.

Нижче перелічимо кілька можливостей.

Cкарги для блокування фейкових проросійських ресурсів.

Ця робота досить легка, але і важлива. Її зможе робити будь-яка домогосподарка. Цим напрямом займається проект StopRussiaChannel | MRIYA (https://t.me/stoprussiachannel). Приєднуйтесь до них, прочитайте цю інструкцію (https://telegra.ph/Obshchaya-instrukciya-po-borbe-s-kanalami-okkupantov-03-01) (тут все розписано детально по кроках) і вперед.

Поширення правдивої інформації в соціальних мережах

Цим займаються Інтернет Війська України (https://t.me/ivukr). Це ініціатива, де для користувачів соц мереж є прості чіткі завдання. Виконуючи їх, люди допоможуть інформувати росіян про те, що відбувається, збирати підписи для петицій та боронити Україну. Запрошуйте сюди своїх не айтішних друзів і родичів. Завдання виконувати дуже легко. Це зможе робити кожен.

Крім Телеграму (http://t.me/ivukr) вони також є в Facebook (http://facebook.com/ukrainian.internet.army) та Instagram (http://instagram.com/ukrainian.internet.army)

ДДОС-атаки на ресурси ворога, які поширюють неправдиву інформацію.

Це для більш досвідчених користувачів. Проте слідуючи детальним інструкціям приєднатися зможе кожен. Такими атаками займаються, наприклад, на проекті DDOS по країні СЕПАРІВ (Кібер-Козаки) (https://t.me/ddos_separ). Приєднуйтесь до них щоб "покласти" ресурси ворога і не дати їм поширювати дезінформацію. Інструкції тут (https://t.me/ddos_separ/161).

Домагатись ізоляції Росії шляхом її бойкоту світовим бізнесом.

Саме цим буде займатися проект "Total Isolation of russia" про запуск якого оголосив (https://t.me/dmytro_dubilet/731) всім відомий Дмитро Дубілет. Розпочнеться системна кампанія постійного тиску на керівників компаній по всьому світу і по всіх індустріях з метою припинення будь-яких економічних зв’язків з країною, яка розв'язала війну проти України. Ми вважаємо цей напрямок боротьби найперспективнішим, оскільки він дозволить зробити життя росіян дуже незручним. А схоже, тільки це на них може дійсно вплинути. Дмитро збирає велику команду, тому рекомендуємо долучатись (https://t.me/dmytro_dubilet/731)