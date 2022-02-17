Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів Національна служба здоров’я виплатила лікарням Сумської області 74,4 млн гривень. Це - оплати за проліковані випадки у січні.

Виплати отримали 58 надавачів медичних послуг. За медичну допомогу при пологах, медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках, за лікування пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та гострим мозковим інсультом. Також за проведення пацієнтам шести обстежень з раннього виявлення новоутворень, процедур гемодіалізу, за лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, вакцинацію від COVID-19 та ін.

Найбільше коштів отримали:

Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний центр - 12 млн грн.

Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер - 8 млн грн

Центральна міська клінічна лікарня Сумської міськради - 6 млн грн

Сумська обласна клінічна лікарня - 5,5 млн грн

Конотопська центральна районна лікарня ім. Давидова - 4,7 млн грн

Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії Сумської міськради - 4,4 млн грн

Клінічна лікарня №5 Сумської міськради - 4 млн грн

Голова НСЗУ Наталія Гусак: