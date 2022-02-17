Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:05189

Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів

Національна служба здоров’я виплатила лікарням Сумської області 74,4 млн гривень. Це - оплати за проліковані випадки у січні.

Виплати отримали 58 надавачів медичних послуг. За медичну допомогу при пологах, медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках, за лікування пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та гострим мозковим інсультом. Також за проведення пацієнтам шести обстежень з раннього виявлення новоутворень, процедур гемодіалізу, за лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, вакцинацію від COVID-19 та ін. 
 
Найбільше коштів отримали:
  • Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний центр - 12 млн грн.
  • Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер - 8 млн грн
  • Центральна міська клінічна лікарня Сумської міськради - 6 млн грн
  • Сумська обласна клінічна лікарня - 5,5 млн грн
  • Конотопська центральна районна лікарня ім. Давидова - 4,7 млн грн
  • Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії Сумської міськради - 4,4 млн грн
  • Клінічна лікарня №5 Сумської міськради - 4 млн грн
 
Голова НСЗУ Наталія Гусак: 
“Сьогодні як ніколи важливо підтримувати безперебійну роботу системи охорони здоров’я. Національна служба здоров’я робить усе можливе, щоб кожен українець мав доступ до медичної допомоги. Безперервно опрацьовуємо звіти та передаємо їх на оплату в Державне казначейство. Найближчими днями оплати за березень отримають центри екстреної медичної допомоги. Ініціюємо зміни в нормативно-правові документи. Щоб в умовах воєнного часу забезпечити доступ пацієнтів до ліків та медичної допомоги. А лікарням - стабільні оплати, незалежно від технічної можливості вести медзаписи в електронній системі охорони здоров’я. Дякую усім медичним працівникам, які рятують наших військових, оперують, приймають пологи, консультують всіма доступними засобами, виїжджають на виклики, ризикуючи життям. Працюємо єдиним фронтом. Віримо у перемогу!”
 
Общество
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Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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