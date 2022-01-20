Вісім порад для здорового сну Сон відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини, впливає на її самопочуття. Наприклад, достатня кількість якісного сну сприяє захисту психічного та фізичного здоров’я, покращує якість життя. Сон допомагає центральній нервовій системі коректно функціонувати – поки ми спимо, мозок аналізує інформацію минулого дня і готується до дня наступного, щоб ми могли вивчати та запам’ятовувати нову інформацію. У дітей сон також сприяє гармонійному психофізичному розвитку. Повноцінний відпочинок покращує здатність до навчання: неважливо, вивчаєте ви фізику, навчаєтесь керувати автомобілем чи відпрацьовуєте спортивні навички.

Добова нестача, в тому числі нічного, сну робить нас дратівливими, може негативно впливати на мислення, увагу, швидкість реакції, креативність, здатність працювати і навчатися, спілкуватися з іншими, контролювати емоції й поведінку тощо. Дефіцит сну також пов’язують із розвитком депресивних станів. Діти, які відчувають нестачу сну, можуть мати проблеми у спілкуванні з іншими, а також перемінливий настрій, імпульсивність, відчуття суму або брак мотивації. Також можуть виникати складнощі з концентрацією уваги, погіршення успіхів у навчанні, а як результат — відчуття стресу.

Нижче наведемо низку корисних порад, що допоможуть покращити якість сну та, як наслідок, сприятимуть загальному підвищенню якості життя:

Відмовтеся від яскравого світла.

Щоби підготуватися до сну, організм має отримати сигнал про настання сутінок, відтак за годину-півтори до того, як ви лягаєте спати, приглушіть світло в кімнаті або використовуйте тепле світіння нічника. Спати краще у повній темряві й, що також важливо, — в тиші.

Провітрюйте спальню перед сном.

Навіть якщо на вулиці дуже холодно — відкрийте вікно на кілька хвилин і запустить свіже повітря в кімнату. Це допоможе налагодженню якісного сну.

Уникайте ситної вечері.

Їжте не пізніше, ніж за 3–4 години до сну, проте і не лягайте спати голодними. Перед сном краще уникати солодкої, дуже гострої, жирної, смаженої їжі – вона важко перетравлюється й дає організму непотрібні під час сну калорії. Варто також обмежити вживання кофеїновмісних напоїв, а перед сном випити теплої води.

Контролюйте екранний час.

Відмовтесь від гаджетів за 30–60 хвилин до сну. Світло від цих пристроїв заважає мозку виробляти мелатонін – гормон сну. Крім того, планшети, мобільні телефони та ноутбуки стимулюють мозок працювати, а це ускладнює заспокоєння.

Одягайте для сну спеціальний комфортний одяг.

Піжама, нічна сорочка, улюблена футболка — неважливо, що ви оберете, головне, щоб ці речі були виготовленими з натуральної тканини, зручними і не містили зайвих декоративних елементів. Ґудзики чи надто грубі шви створюватимуть дискомфорт під час сну.

Не забувайте про фізичну активність.

Перетворіть рух на свою корисну звичку. Якщо після робочого дня в офісі у вас є можливість пішки дійти додому — оберіть саме цей варіант або вийдіть з автобуса раніше на одну зупинку і здолайте решту відстані самотужки. Чим більше фізичної активності, тим краще наш організм розслабляється. Проте якщо ви відвідуєте інтенсивні тренування, краще завершувати їх за кілька годин до сну.

Започаткуйте ритуали заспокоєння і розслаблення.

Медитація, дихальні вправи, самомасаж, читання паперової книги, прийняття ванни — ритуали, що допоможуть розслабитись і налаштуватися на якісний сон. Не ігноруйте їх. Незадовго до сну віддавайте перевагу спокійній діяльності.

Дотримуйтеся режиму.

За можливості лягайте спати і вставайте щодня в один і той же час. Якщо плануєте порушити режим у вихідні дні, намагайтеся, щоб різниця зі звичайним розкладом не перевищувала годину. Рекомендована кількість сну для здорової дорослої людини становить 7–8 годин.

Якщо вам не вдається заснути протягом приблизно 20 хвилин, займіться чимось іншим — почитайте або послухайте заспокійливу музику. Коли відчуєте втому, можна вже вкладатися до сну.