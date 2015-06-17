На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись? В Україні від початку року запрацював закон про основи національного спротиву. Тепер у країні формуються Сили територіальної оборони, які у разі загрози виконуватимуть завдання у межах своєї місцевості.

Територіальна оборона України – система загальнодержавних, військових та спеціальних заходів, що проводяться у мирний час та у особливий період для протидії військовим загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

Вступити до Сил тероборони може кожен охочий.

Для цього необхідно взяти паспорт і підійти до командирів батальйонів територіальної оборони, які розташовані в кожному районному центрі, або до свого військкомату.

АДРЕСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НА СУМЩИНІ

Конотопський РТЦК та СП: м. Конотоп, вул. Садова, 41, тел. 0544-76636

1 відділ: м. Буринь, вул. Вознесенська,2, тел. 05454-22101

2 відділ: м. Кролевець, вул. Ярмаркова,12, тел. 05453-95558

3 відділ: м. Путивль,вул. Свободи,94, тел. 05442-54569

Охтирський РТЦК та СП: м.Охтирка, вул. Гафановича,12, тел. 05446-23282

1 відділ: м. Тростянець, вул. Кузьми Скрябіна,4, тел. 05458-51144

2 відділ смт. Велика Писарівка, вул. Шевченка,30, тел. 05457-51333

Роменський РТЦК та СП: м. Ромни, вул. Калнишевського,27, тел. 05448-52449

1 відділ смт Липова Долина, вул. Лікарняна,1, тел. 05452-51531

2 відділ смт Недригайлів, вул. Щебутенів,7, тел. 05455-52833

Сумський МТЦК та СП: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,157, тел. 0542-222184

Сумський РТЦК та СП: м. Суми, вул. Янки Купали,1, тел. 0542-665481

1 відділ м. Білопілля, вул. Соборна,46, тел. 05443-91970

2 відділ м. Лебедин, вул. Сумська,7, тел. 05445-23393

3 відділ смт Краснопілля, вул. Мезенівська,1, тел. 05459-71209

Шосткинський РТЦК та СП: м. Шостка, вул. Свободи, 61, тел. 05449-72458

1 відділ м. Глухів, вул. Києво-Московська,31, тел. 05444-22610

2 відділ смт Ямпіль, вул. Незалежна,38, тел. 05456-21898

3 відділ м. Середина-Буда, вул. Вокзальна,16, тел.05451-71038