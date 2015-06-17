На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?

Територіальна оборона України – система загальнодержавних, військових та спеціальних заходів, що проводяться у мирний час та у особливий період для протидії військовим загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.
Вступити до Сил тероборони може кожен охочий.
Для цього необхідно взяти паспорт і підійти до командирів батальйонів територіальної оборони, які розташовані в кожному районному центрі, або до свого військкомату.
АДРЕСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НА СУМЩИНІ
Конотопський РТЦК та СП: м. Конотоп, вул. Садова, 41, тел. 0544-76636
1 відділ: м. Буринь, вул. Вознесенська,2, тел. 05454-22101
2 відділ: м. Кролевець, вул. Ярмаркова,12, тел. 05453-95558
3 відділ: м. Путивль,вул. Свободи,94, тел. 05442-54569
Охтирський РТЦК та СП: м.Охтирка, вул. Гафановича,12, тел. 05446-23282
1 відділ: м. Тростянець, вул. Кузьми Скрябіна,4, тел. 05458-51144
2 відділ смт. Велика Писарівка, вул. Шевченка,30, тел. 05457-51333
Роменський РТЦК та СП: м. Ромни, вул. Калнишевського,27, тел. 05448-52449
1 відділ смт Липова Долина, вул. Лікарняна,1, тел. 05452-51531
2 відділ смт Недригайлів, вул. Щебутенів,7, тел. 05455-52833
Сумський МТЦК та СП: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,157, тел. 0542-222184
Сумський РТЦК та СП: м. Суми, вул. Янки Купали,1, тел. 0542-665481
1 відділ м. Білопілля, вул. Соборна,46, тел. 05443-91970
2 відділ м. Лебедин, вул. Сумська,7, тел. 05445-23393
3 відділ смт Краснопілля, вул. Мезенівська,1, тел. 05459-71209
Шосткинський РТЦК та СП: м. Шостка, вул. Свободи, 61, тел. 05449-72458
1 відділ м. Глухів, вул. Києво-Московська,31, тел. 05444-22610
2 відділ смт Ямпіль, вул. Незалежна,38, тел. 05456-21898
3 відділ м. Середина-Буда, вул. Вокзальна,16, тел.05451-71038
В Сумах с 5 по 12 июня впервые проходили масштабные учения отряда территориальной обороны....