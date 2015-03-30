У Сумській області 24 медзаклади первинки лікують пацієнтів із туберкульозом У 2021 році доступ пацієнтів до медичних послуг у Сумській області значно покращився. Національна служба здоров’я України запровадила нові та деталізувала вже наявні пакети Програми медичних гарантій. Які нові послуги та в яких лікарнях можуть отримати жителі області?

12 грудня був Міжнародний день універсального медичного охоплення. Принцип універсального медичного охоплення — право кожної людини отримати необхідні їй медичні послуги та ліки і не зазнавати при цьому фінансових труднощів через оплату лікування. В Україні цей підхід реалізований у Програмі медичних гарантій. Адмініструє ПМГ Національна служба здоров’я України.

ПМГ — це перелік та обсяг медичних послуг і ліків, які гарантує держава пацієнтові. Разом з фінансовими гарантіями пацієнт отримує чіткі правила, як отримати медичну послугу безоплатно.

Саме ПМГ гарантує пацієнтам доступ до безоплатної, вчасної та якісної медичної допомоги — від екстреної допомоги та візиту до сімейного лікаря, до складних операцій або перебування в стаціонарі. Включно з необхідними для пацієнта ліками.

Програму медичних гарантій почали запроваджувати з первинної ланки — послуги сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Кожен житель країни отримав право вільного вибору сімейного лікаря. Своїм правом у Сумській області скористалося 922 тис. українців, з яких 24 287 у 2021 році. Отримати медичну допомогу на первинній ланці можна у 302 закладах Сумської області.

У 2020 році Програма медичних гарантій запрацювала на всіх рівнях медичної допомоги: від первинної ланки до високоспеціалізованої медичної допомоги. Зауважимо, що до ПМГ входить не тільки безпосередньо медична допомога, а й ліки з Національного переліку лікарських засобів.

Вже у 2021 році ПМГ розширилась. До програми увійшли нові та більш деталізовані наявні програми.

Пацієнти з туберкульозом отримали можливість лікуватися у свого сімейного лікаря.

“Програма медичних гарантій дозволяє лікувати пацієнтів із туберкульозом за сучасними стандартами. А пацієнторієнтований підхід робить лікування зручнішим і простішим для людини. Немає потреби утримувати пацієнтів у стаціонарі тривалий час, бо якщо людина перестала виділяти бактерії, а клінічні показники в нормі — її можна переводити на амбулаторне лікування. Пацієнт приймає свої ліки під наглядом сімейного лікаря, живе вдома й одужує у комфортній атмосфері.

У Сумській області 24 медичних заклади первинної ланки уклали договори з НСЗУ на супровід та лікування пацієнтів із туберкульозом, серед них двоє лікарів приватної практики”, — прокоментувала директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Ближчою до пацієнта стала й психіатрична допомога, її тепер надають також мобільні мультидисциплінарні команди — на сьогодні в області працюють 7 медзакладів із такими бригадами. Після завершення гострого періоду хвороби пацієнт може поїхати додому і перебувати в комфортних умовах. А бригада виїжджатиме до нього і надаватиме необхідну допомогу відповідно до плану лікування.

Ще один напрям, який з’явився у Програмі медичних гарантій у цьому році — лікування методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах. Це процедура очищення організму в пацієнтів із нирковою недостатністю, яка допомагає вивести продукти обміну та надлишок води з організму. У Сумах працює один медичний заклад, що уклав договір на ці послуги — обласна клінічна лікарня.

В особливому фокусі уваги у Програмі медичних гарантій є лікування онкології. Тому у цьому році в окремий напрям виділили лікування та супровід пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. У Сумах два медзаклади уклали договори с НСЗУ саме на цей пакет.

Пацієнти із зазначеними діагнозами або підозрою на них отримують у медзакладах безоплатні лабораторні дослідження та обстеження, такі як КТ, МРТ, УЗД тощо. Пацієнтам забезпечують ліки з Нацпереліку, лікування, знеболення, реабілітацію та психологічну допомогу. А також додатково ліки, які держава закуповує централізовано і розподіляє у медзаклади відповідно до потреби.

Враховувати інтереси та потреби кожної людини і є метою Програми медичних гарантій. Всі послуги, які входять у Програму, від екстреної та первинної допомоги до високоспеціалізованої, є безоплатними для пацієнтів. Національна служба здоров’я і далі працюватиме над тим, щоб кожна людина в Україні могла отримати якісні медичні послуги та не стикалася при цьому з перешкодами та фінансовими труднощами.