Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить Тысяча гривен за вакцинацию начнет поступать на счета украинцев с 19 декабря. Для участия в программе нужен "зеленый" сертификат в приложении "Дія".

Подробно о том, как записаться на получение выплат по программе еПоддержка - пишет РБК-Украина.

Кто получит

Тысячу гривен за вакцинацию получат:

- все совершеннолетние граждане Украины,

- с полным курсом вакцинации (две дозы),

- с сгенерированным "зеленым" сертификатом в приложении "Дія",

- при наличии специальной банковской карты еПоддержка.

Отметим, сертификаты с портала "Дія" или бумажные справки на данном этапе не подходят для участия в программе. Аналоги приложению сейчас прорабатываются и будут запущены в 3 квартале 2022 года.

Как оформить

Чтобы получить выплату нужно:

- оформить специальную карту в банке (онлайн или оффлайн),

- загрузить приложение "Дія" и авторизоваться,

- сгенерировать "зеленый" COVID-сертификат,

- зайти в раздел "Услуги" в приложении "Дія" и выбрать еПоддержка,

- ждать перевода денег.

Для получения выплаты нужно быть клиентом банка, который участвует в программе. На данный момент в списке такие банки:

- Monobank,

- Альфа-банк,

- А-Банк,

- ПриватБанк,

- Укргазбанк,

- Ощадбанк.

Список банков будет расширяться.

Когда начнутся выплаты

Старт выплат запланирован на 19 декабря. А вот подать заявку можно будет уже с понедельника, 13 декабря. Чтобы получить деньги в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря. В следующем году выплаты продолжатся, а вот потратить их надо успеть за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.

Потратить деньги можно будет на ограниченный список услуг: