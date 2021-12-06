Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:42219

Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить

Тысяча гривен за вакцинацию начнет поступать на счета украинцев с 19 декабря. Для участия в программе нужен "зеленый" сертификат в приложении "Дія".

Подробно о том, как записаться на получение выплат по программе еПоддержка - пишет  РБК-Украина.

Кто получит

Тысячу гривен за вакцинацию получат:

  • - все совершеннолетние граждане Украины,

  • - с полным курсом вакцинации (две дозы),

  • - с сгенерированным "зеленым" сертификатом в приложении "Дія",

  • - при наличии специальной банковской карты еПоддержка.

Отметим, сертификаты с портала "Дія" или бумажные справки на данном этапе не подходят для участия в программе. Аналоги приложению сейчас прорабатываются и будут запущены в 3 квартале 2022 года.

Как оформить

Чтобы получить выплату нужно:

  • - оформить специальную карту в банке (онлайн или оффлайн),

  • - загрузить приложение "Дія" и авторизоваться,

  • - сгенерировать "зеленый" COVID-сертификат,

  • - зайти в раздел "Услуги" в приложении "Дія" и выбрать еПоддержка,

  • - ждать перевода денег.

Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить (инструкция)

Для получения выплаты нужно быть клиентом банка, который участвует в программе. На данный момент в списке такие банки:

  • - Monobank,

  • - Альфа-банк,

  • - А-Банк,

  • - ПриватБанк,

  • - Укргазбанк,

  • - Ощадбанк.

Список банков будет расширяться.

Когда начнутся выплаты

Старт выплат запланирован на 19 декабря. А вот подать заявку можно будет уже с понедельника, 13 декабря. Чтобы получить деньги в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря. В следующем году выплаты продолжатся, а вот потратить их надо успеть за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.

Потратить деньги можно будет на ограниченный список услуг:

  • - билеты на поезд или самолет,

  • - книги,

  • - кино,

  • - театр,

  • - спортзал,

  • - музей,

  • - выставки.

Общество Дія Тысяча за вакцинацию
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Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
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