Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ботулізм: причини, симптоми та профілактика небезпечної хвороби

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради нагадує про небезпеку ботулізму при вживанні їжі, що погано оброблена або неправильно зберігалася.

Нещодавно в Сумській області захворіли на ботулізм п’ять осіб, серед них двоє сумчан. Вони вживали в їжу консервовані гриби домашнього приготування та недостатньо термічно оброблене м’ясо. Усі хворі були госпіталізовані з різним ступенем тяжкості, отримали відповідне лікування. Зараз загрози їхьому життю немає.

Ботулізм – важке і небезпечне токсико-інфекційне захворювання, при якому вражається нервова система аж до м'язового і дихального паралічу. Головною причиною смерті хворих на ботулізм є дихальна недостатність.

Збудник ботулізму – бактерії клостридії. Місцем їх постійного перебуванням є грунт, звідки вони потрапляють у воду, на фрукти, овочі, а потім – в кишківник людини, тварин птахів, риб. У 95% випадків опиняються в організмі з їжею, якщо вона була погано оброблена або неправильно зберігалася.

За інформацією Центру громадського здоров’я, винуватцями ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, з виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо).

Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів, вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Іноді ботулізмом можна заразитись через рани або від матері до дитини через грудне молоко.

Щоби вберегтися від ботулізму слід уникати вживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби, м'ясних і грибних консервів, консервів домашнього виробництва, якщо немає гарантії, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином.

Також необхідно категорично виключити придбання домашніх консервів, в'яленої, копченої, солоної риби та інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі, у приватних осіб.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год після споживання зараженої їжі, але так само можуть виникнути раніше (уже через дві години) або значно пізніше (чотири доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

До ранніх симптомів ботулізму відносяться: порушення близького зору (не вдається прочитати текст, але добре видно предмети); сильно виражена сухість у роті; важка вимова (голос стає тихим, гугнявим або пропадає); підвищена стомлюваність, м’язова слабкість; запаморочення; короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп); ураження м’язів шиї та кінцівок.

За найменшої підозри на ботулізм слід негайно звернутися до лікаря!

Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості перебігу захворювання.

Підозрілі продукти підлягають вилученню та лабораторному контролю.

Общество Ботулизм
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