Особенности и преимущества наращивания зубов В последнее время все более широкое распространение получает наращивание зубов. Что представляет собой данная стоматологическая процедура.

В настоящее время многие люди задаются вопросом о том, что такое наращивание зубов? Так называют процедуры, направленные на устранение дефектов зубного ряда. После проведения таких мероприятий зубы имеют абсолютно естественный вид. Чаще всего наращивание зуба в Mydentist проводят для восстановления передних верхних зубов.

Способы наращивания зубов

Наиболее широкое распространение получили такие методики:

• Процедуры с применением материалов, которые используются при пломбировании. Чаще всего используются фотополимеры. На поврежденный участок зуба накладывают пломбировочный материал, воссоздавая естественную форму зуба. После этого производится процедура шлифования. Такой метод используется, если повреждения зуба незначительные.

• Коррекция с помощью виниров – тонких керамических пластин. Они устанавливаются на передние части зубов. Затем происходит корректирование с учетом формы зубов.

• Наращивание зубов с помощью штифтов. Этот метод используется, если зубы практически полностью разрушены, а корни остались здоровыми. Штифт, который будет основанием коронки, вводится в корневой канал.

Цена наращивания зубов

То, сколько стоит нарастить зубы, будет зависеть от каждого конкретного случая, советов стоматолога. Вы можете узнать только примерные расценки, например здесь: https://mydentist.ua/esteticheskaya-stomatologiya/narashchivanie-zubov/

Как проводится наращивание зубов

Сначала оценивается степень повреждения зуба. На основании этого подбирается метод реставрации, материал, его цвет под естественный цвет зубов. Затем восстанавливается форма зуба, производится его шлифовка. Если повреждение незначительное или имплантируется штифт, устанавливается коронка. Это достаточно кропотливая работа, которая требует внимательного и осторожного выполнения. Металлы, из которых изготавливают штифты, абсолютно безопасные и антиаллергенные. Случаи отторжения штифтов происходят очень редко.

Показания для наращивания:

• сколы зубов или трещины эмали; • пятна на эмали; • щели между зубами; • смещение зубов; • механические травмы; • кариес; • заболевания, приведшие к частичной потере зуба (при здоровом корне).

Для проведения коррекции обычно достаточно только одного посещения стоматолога. При этом не приходится производить слепки зубов, ждать изготовленную конструкцию из зуботехнической лаборатории.

Противопоказания для наращивания зубов

Нельзя проводить процедуру пациентам, у которых есть аллергия на композитные вещества. Бывают случаи, когда операционное поле нельзя изолировать от влаги. В таком случае наращенная часть просто не зафиксируется. Бруксизм – заболевание, при котором ночью человек сильно скрипит зубами. В практике бывали случаи, когда зуб нужно было реставрировать именно по этой причине, но в результате и наращенная часть трескалась. Так что все эти моменты обязательно следует принимать во внимание. Мы разобрались с вами, как делают наращивание зубов. Окончательное решение остается за вами. В целом, цена наращивания зубов установлена на доступном уровне.

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