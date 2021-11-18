Світлодіодні світильники та їх переваги

Сьогодні широку популярність отримали настінні декоративні освітлювальні світлодіодні світильники https://elektrovoz.com.ua/ua/svetodiodnye-svetilniki, які можна придбати в інтернет-магазині elektrovoz.com.ua.
Функції світлодіодних світильників
Вони виконують такі функції:
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• декорація кімнати. Складний та цікавий дизайн;
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• формування мікроклімату;
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• обмежене світло – основне призначення світильників;
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• освітлення будинків з вулиці та дворових територій.
Які бувають світлодіодні світильники
У продажу представлений великий вибір світильників:
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• Відкриті. Бра без плафона, що часто імітують свічки.
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• Щільно притиснуті до стіни приповерхневі бра.
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• З регульованою основою та з спрямованим світлом. Застосування абажура, що вільно обертається.
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• На опорі. Ряд плафонів на одній підставці.
Завдяки великому асортименту видів можна підкреслити будь-які елементи інтер'єру.
Різноманітні модифікації світильників класифікуються з різних підстав:
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• за функціональними особливостями (по кріпленню). Дуже популярні споти – кронштейни із декількома лампами, кожну з яких можна розгорнути під потрібним кутом;
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• типом плафона. Закритий або трохи відкритий плафон;
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• порядком передачі електрики. Підключення або відразу до проводки, або за допомогою розетки та вилки;
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• конструкцією. Бувають ріжкові та безріжкові.
Дані вироби мають низку плюсів, які відрізняють їх від інших приладів:
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• практичність. Повноцінне джерело світла. Підсвітить певну частину кімнати за потреби;
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• легкість експлуатації;
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• довговічність. Міцні та екологічні матеріали виготовлення;
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• ідеальний зовнішній вигляд. Легко вписуються у будь-який інтер'єр;
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• економічність. Завдяки економним лампам споживають мінімум електроенергії;
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• простота монтажу;
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• невелика вага та маленький розмір.
Допоможуть заощадити на оплаті та створять унікальний дизайн кімнати настінні світлодіодні світильники, які є більш ефективними, ніж прості електричні лампи.
Прийнятна ціна, широкий вибір, простий монтаж, висока якість є першочерговими перевагами світлодіодних світильників, виготовлених на високотехнологічному обладнанні.
Можна за бажання створювати різні варіації освітлення завдяки широкому асортименту світильників.
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