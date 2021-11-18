Світлодіодні світильники та їх переваги Створити особливу атмосферу і настрій, ні з чим незрівнянне відчуття затишку і повністю перетворити кімнату здатне освітлення.

Сьогодні широку популярність отримали настінні декоративні освітлювальні світлодіодні світильники https://elektrovoz.com.ua/ua/svetodiodnye-svetilniki, які можна придбати в інтернет-магазині elektrovoz.com.ua.

Функції світлодіодних світильників

Вони виконують такі функції:

• декорація кімнати. Складний та цікавий дизайн; • формування мікроклімату; • обмежене світло – основне призначення світильників; • освітлення будинків з вулиці та дворових територій.

Які бувають світлодіодні світильники

У продажу представлений великий вибір світильників:

• Відкриті. Бра без плафона, що часто імітують свічки. • Щільно притиснуті до стіни приповерхневі бра. • З регульованою основою та з спрямованим світлом. Застосування абажура, що вільно обертається. • На опорі. Ряд плафонів на одній підставці.

Завдяки великому асортименту видів можна підкреслити будь-які елементи інтер'єру.

Різноманітні модифікації світильників класифікуються з різних підстав:

• за функціональними особливостями (по кріпленню). Дуже популярні споти – кронштейни із декількома лампами, кожну з яких можна розгорнути під потрібним кутом; • типом плафона. Закритий або трохи відкритий плафон; • порядком передачі електрики. Підключення або відразу до проводки, або за допомогою розетки та вилки; • конструкцією. Бувають ріжкові та безріжкові.

Дані вироби мають низку плюсів, які відрізняють їх від інших приладів:

• практичність. Повноцінне джерело світла. Підсвітить певну частину кімнати за потреби; • легкість експлуатації; • довговічність. Міцні та екологічні матеріали виготовлення; • ідеальний зовнішній вигляд. Легко вписуються у будь-який інтер'єр; • економічність. Завдяки економним лампам споживають мінімум електроенергії; • простота монтажу; • невелика вага та маленький розмір.

Допоможуть заощадити на оплаті та створять унікальний дизайн кімнати настінні світлодіодні світильники, які є більш ефективними, ніж прості електричні лампи.

Прийнятна ціна, широкий вибір, простий монтаж, висока якість є першочерговими перевагами світлодіодних світильників, виготовлених на високотехнологічному обладнанні.

Можна за бажання створювати різні варіації освітлення завдяки широкому асортименту світильників.

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