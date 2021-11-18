Общество

admin
admin
Вчера 13:33278

Світлодіодні світильники та їх переваги

Створити особливу атмосферу і настрій, ні з чим незрівнянне відчуття затишку і повністю перетворити кімнату здатне освітлення.

Сьогодні широку популярність отримали настінні декоративні освітлювальні світлодіодні світильники https://elektrovoz.com.ua/ua/svetodiodnye-svetilniki, які можна придбати в інтернет-магазині elektrovoz.com.ua.

Функції світлодіодних світильників

Вони виконують такі функції:

    • • декорація кімнати. Складний та цікавий дизайн;

    • • формування мікроклімату;

    • • обмежене світло – основне призначення світильників;

    • • освітлення будинків з вулиці та дворових територій.

Які бувають світлодіодні світильники

У продажу представлений великий вибір світильників:

    • • Відкриті. Бра без плафона, що часто імітують свічки.

    • • Щільно притиснуті до стіни приповерхневі бра.

    • • З регульованою основою та з спрямованим світлом. Застосування абажура, що вільно обертається.

    • • На опорі. Ряд плафонів на одній підставці.

Завдяки великому асортименту видів можна підкреслити будь-які елементи інтер'єру.

Різноманітні модифікації світильників класифікуються з різних підстав:

    • • за функціональними особливостями (по кріпленню). Дуже популярні споти – кронштейни із декількома лампами, кожну з яких можна розгорнути під потрібним кутом;

    • • типом плафона. Закритий або трохи відкритий плафон;

    • • порядком передачі електрики. Підключення або відразу до проводки, або за допомогою розетки та вилки;

    • • конструкцією. Бувають ріжкові та безріжкові.

Дані вироби мають низку плюсів, які відрізняють їх від інших приладів:

    • • практичність. Повноцінне джерело світла. Підсвітить певну частину кімнати за потреби;

    • • легкість експлуатації;

    • • довговічність. Міцні та екологічні матеріали виготовлення;

    • • ідеальний зовнішній вигляд. Легко вписуються у будь-який інтер'єр;

    • • економічність. Завдяки економним лампам споживають мінімум електроенергії;

    • • простота монтажу;

    • • невелика вага та маленький розмір.

Допоможуть заощадити на оплаті та створять унікальний дизайн кімнати настінні світлодіодні світильники, які є більш ефективними, ніж прості електричні лампи.

Прийнятна ціна, широкий вибір, простий монтаж, висока якість є першочерговими перевагами світлодіодних світильників, виготовлених на високотехнологічному обладнанні.

Можна за бажання створювати різні варіації освітлення завдяки широкому асортименту світильників. 

®

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter
view counter

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 534 человек
Сегодня 09:06
На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек
Вчера 09:05
Из-за махинаций с землей на Нахимова суд запретил Сумскому горсовету ею распоряжаться
Сегодня 09:50
Глава Сумской ОГА представил главу Шосткинской райгосадминистрации
Сегодня 09:10
В Сумах задержали рецидивистов, напавших на пункт приема металлолома
Сегодня 09:04
Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины с киевлянами
Сегодня 08:41
Кому из сумчан отключат свет в пятницу?
Сегодня 08:13
В Сумах 154-квартирный дом вторые сутки без газа и отопления
Вчера 22:32
В Воронеже на ремонт амбулатории потратили 8,7 млн грн
Вчера 17:55
В Сумах возродили Топ-радио+
Вчера 17:20
Сумские копы остановили пьяного иностранца за рулем
Вчера 16:35
Сумская река побила собственный антирекорд по содержанию нитритов
Вчера 15:52
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніч перед Різдвом (прем'єра)
Ніч перед Різдвом (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Спадкоємці Рабурдена
Спадкоємці Рабурдена
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс»
Концерт камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс»
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.