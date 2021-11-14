Как включить и настроить Siri на Айфон 12 ® Siri – это помощник пользователя продукции Apple, который по голосовым запросам дает ответы на вопросы, предоставляет рекомендации и выполняет действия.

Это крайне полезная вещь, делающая жизнь владельца Айфон 12 Эпл более удобной и простой. Чтобы им пользоваться, нужно знать, как его включить и правильно настроить.

На что способна Siri

Этот помощник позволит вам взаимодействовать почти со всеми приложениями «яблочного» смартфона в формате диалога. Сири также может:

• Использовать приложения из Apple Store.

• Предлагать варианты маршрута по карте.

• Делать записи в вашем аккаунте в Фейсбук и Твиттер.

• Открывать программы.

• Предоставлять информацию о результатах спортивных соревнований и их участниках.

• Бронировать столики в ресторанах и билеты.

• Предлагать кинофильмы и телепрограммы в соответствии с предпочтениями пользователя.

Благодаря Сири пользователь сможет отслеживать свое расписание, просматривать новости, получать информацию о погоде и транспортном трафике в любом населенном пункте, идентифицировать музыкальные композиции, играющие на смартфоне, выполнять интеграцию с GPS девайса (устройство указывает направление, в котором следует двигаться).

Ну и, конечно же, Сири выполняет голосовые команды, например: «Siri, напомни сходить в спортзал после работы», «Активируй мой альбом» либо «Создай текстовую заметку». Это лишь основные команды, но есть много других. Имеется полный перечень команд – чтобы приложение их выдало, достаточно лишь спросить его об этом.

Кроме того, помощник может осуществлять простые операции с денежными средствами на карте пользователя. Вам даже не придется заходить в приложение банка. Имеется возможность отправки сообщений в Watsapp, Телеграмм и иные сервисы, совместимые с Siri.

Если вы заскучаете, то этот электронный компаньон развеселит вас шуткой, споет песню или расскажет какой-нибудь стих. Правда, для этого у него самого должно быть желание. Если его не будет, то он придумает отговорку.

Сири способен прийти на помощь и в случае заблокированного дисплея iPhone 12. Если вам необходимо срочно вызвать полицию, пожарных либо карету скорой помощи, то Siri незамедлительно сделает это.

Включаем и настраиваем

В активации и настройке электронного помощника нет абсолютно ничего сложного. Особенно если вы будете следовать нашим инструкциям, состоящим из 6 шагов:

Откройте раздел с настройками. Перейдите в «Сири и поиск». Активируйте данное приложение и выберите метод его включения. Выберите один или два варианта включения и нажмите на кнопку «Активировать», расположенную в окне уведомлений. В новом окне пользователь имеет возможность настраивать параметры работы программы так, как ему надо, к примеру, он может настроить: язык, обратную голосовую связь, голос Siri либо его включение на заблокированном гаджете.

Вот и все! Теперь у вас появился электронный друг, который всегда к вашим услугам. Не забудьте поздороваться с ним.

Как помочь Сири узнать ваш голос

Чтобы облегчить голосовому помощнику узнавание голоса своего хозяина нужно:

Зайти в «Настройки». Нажать «Сири и поиск». Деактивировать опцию «Прослушивание «Привет, Siri»», после чего включить ее снова. После появления предложения о настройке «Привет, Сири», кликните по кнопке «Продолжить». Четко и громко произнесите отображенные на дисплее команды. Нажмите на кнопку «Готово».

Что делать, если не работает опция «Привет, Сири»

Первым делом проверьте, работает ли эта функция. Для этого:

• Зайдите в «Настройки».

• Выберите «Siri и поиск».

• Удостоверьтесь в том, что в данном меню активированы такие настройки, как:

- Прослушка «Привет, Сири».



- Siri с блокировкой дисплея.

Сири все равно не отвечает, что делать

Иногда приложение может не отвечать из-за того, что Айфон 12 лежит вниз экраном вниз. Для исправления этого необходимо в настройках выбрать опцию универсального доступа. Найдя в ней функцию голосового помощника, активируйте «Слушать «Привет, Siri» всегда».