Как включить и настроить Siri на Айфон 12 ®

Это крайне полезная вещь, делающая жизнь владельца Айфон 12 Эпл более удобной и простой. Чтобы им пользоваться, нужно знать, как его включить и правильно настроить.
Этот помощник позволит вам взаимодействовать почти со всеми приложениями «яблочного» смартфона в формате диалога. Сири также может:
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• Использовать приложения из Apple Store.
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• Предлагать варианты маршрута по карте.
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• Делать записи в вашем аккаунте в Фейсбук и Твиттер.
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• Открывать программы.
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• Предоставлять информацию о результатах спортивных соревнований и их участниках.
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• Бронировать столики в ресторанах и билеты.
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• Предлагать кинофильмы и телепрограммы в соответствии с предпочтениями пользователя.
Благодаря Сири пользователь сможет отслеживать свое расписание, просматривать новости, получать информацию о погоде и транспортном трафике в любом населенном пункте, идентифицировать музыкальные композиции, играющие на смартфоне, выполнять интеграцию с GPS девайса (устройство указывает направление, в котором следует двигаться).
Ну и, конечно же, Сири выполняет голосовые команды, например: «Siri, напомни сходить в спортзал после работы», «Активируй мой альбом» либо «Создай текстовую заметку». Это лишь основные команды, но есть много других. Имеется полный перечень команд – чтобы приложение их выдало, достаточно лишь спросить его об этом.
Кроме того, помощник может осуществлять простые операции с денежными средствами на карте пользователя. Вам даже не придется заходить в приложение банка. Имеется возможность отправки сообщений в Watsapp, Телеграмм и иные сервисы, совместимые с Siri.
Если вы заскучаете, то этот электронный компаньон развеселит вас шуткой, споет песню или расскажет какой-нибудь стих. Правда, для этого у него самого должно быть желание. Если его не будет, то он придумает отговорку.
Сири способен прийти на помощь и в случае заблокированного дисплея iPhone 12. Если вам необходимо срочно вызвать полицию, пожарных либо карету скорой помощи, то Siri незамедлительно сделает это.
В активации и настройке электронного помощника нет абсолютно ничего сложного. Особенно если вы будете следовать нашим инструкциям, состоящим из 6 шагов:
Откройте раздел с настройками.
Перейдите в «Сири и поиск».
Активируйте данное приложение и выберите метод его включения.
Выберите один или два варианта включения и нажмите на кнопку «Активировать», расположенную в окне уведомлений.
В новом окне пользователь имеет возможность настраивать параметры работы программы так, как ему надо, к примеру, он может настроить: язык, обратную голосовую связь, голос Siri либо его включение на заблокированном гаджете.
Вот и все! Теперь у вас появился электронный друг, который всегда к вашим услугам. Не забудьте поздороваться с ним.
Чтобы облегчить голосовому помощнику узнавание голоса своего хозяина нужно:
Зайти в «Настройки».
Нажать «Сири и поиск».
Деактивировать опцию «Прослушивание «Привет, Siri»», после чего включить ее снова.
После появления предложения о настройке «Привет, Сири», кликните по кнопке «Продолжить».
Четко и громко произнесите отображенные на дисплее команды.
Нажмите на кнопку «Готово».
Первым делом проверьте, работает ли эта функция. Для этого:
• Зайдите в «Настройки».
• Выберите «Siri и поиск».
• Удостоверьтесь в том, что в данном меню активированы такие настройки, как:
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- Прослушка «Привет, Сири».
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- Siri с блокировкой дисплея.
Иногда приложение может не отвечать из-за того, что Айфон 12 лежит вниз экраном вниз. Для исправления этого необходимо в настройках выбрать опцию универсального доступа. Найдя в ней функцию голосового помощника, активируйте «Слушать «Привет, Siri» всегда».