Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения? Третья волна коронавируса накрывает Украину. Вся страна с 23 сентября перейдет в желтую карантинную зону.

Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Вскоре текст решения должен обнародовать правительство, пишет ВВС Украина.

С 00 часов 00 минут 23 сентября 2021 года по всей территории страны объявлено желтую зону.

Что это означает, какие заведения закроют и запреты ждут непривитых людей?

В желтой зоне действуют следующие общие карантин (есть исключения при вакцинации):

Концерты - массовые мероприятия должны происходить, если на одного человека есть не менее 4 кв. метра площади.

Рестораны - не более 4 человек за столиком, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра.

Кинотеатры - должны работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале.

Спортивные залы - могут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

В желтой зоне следует обязательно носить маски в помещениях, соблюдать физическую дистанции в 1,5 м.

Бонусы для вакцинированных и запреты для невакцинированных

Этот карантин будет отличаться от других тем, что правительство разрешило ряд послаблений для людей, которые получили одну или две дозы прививки от коронавируса.

На прошлой неделе Кабмин принял новые правила карантина. Согласно им, все ограничения желтой зоны не будут работать, если все посетители и не менее 80% организаторов концертов, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку.

Также ограничения не работают, если посетители и работники имеют действительный (72 часа) результат ПЦР-тест или экспресс-тестирования. То есть, если человек имеет хотя бы одну прививку, он без ограничений может посещать кафе, рестораны, кинотеатры.

Как будут считать?

Чтобы проверить, имеют ли посетители или работники учреждений одну или две прививки в правительстве предложили сделать два вида внутренних электронных ковид сертификатов - желтый (о первой прививке) и зеленый (о полном курсе вакцинации).

Проблема в том, что эта технология, по состоянию на 21 сентября, так и не заработала.

Сейчас в Украине электронные ковид-сертификаты о вакцинации имеют возможность загрузить только те люди, которые прошли полный курс прививок.

В Минцифры только планируется запустить сертификаты об одной дозе в тестовом режиме.

Но даже люди, которые получили две дозы, сталкиваются с огромными техническими проблемами при загрузке сертификатов в телефоны.

Однако у бизнеса есть выбор - предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех ограничений.

То есть в кафе, кинотеатры могут пускать без ограничений, но только вакцинированных посетителей, или с объявленным ограничениями, но всех.

В постановлении правительства указано, что решение, как предоставлять услуги, остается за владельцем.

Также для проверки, имеет ли человек прививки, подойдут такие документы: действительная справка об отрицательном результате (72 часа) ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген, бумажное свидетельство о вакцинации, выданное семейным врачом.

А как насчет школ?

Школы будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют хотя бы одну прививку.

Там, где уровень вакцинации работников ниже 80%, учебные заведения перейдут на онлайн-обучение.

Несмотря на то, что за последнюю неделю количество больных увеличилось в разы, в правительстве ситуацию называют контролируемой.

«Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности», - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.