В Украине работает адаптивный карантин: регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в зависимости от нескольких факторов, включая загруженность больниц и количество госпитализированных в день, пишет Forbes.ua.
«Красная» зона предусматривает, что весь бизнес – от спортзалов до кофеен – должен закрыться, если не все сотрудники полностью привиты, а на входе в заведения посетителям необходимо предъявлять сертификат о полной вакцинации.
В «желтой» зоне ограничения были проще. Бизнес мог выбирать модель работы: не проверять документы о вакцинации или результатах теста, но работать с ограничениями по количеству посетителей или проверять документы и работать без ограничений. Теперь бизнес теряет первую опцию, говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ужесточение правил коснется невакцинированных граждан. В «желтой» зоне лица, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины или не имеют сертификата о выздоровлении или отрицательного теста, больше не смогут посещать:
концерты, церковные службы или другие массовые мероприятия;
кино, музеи и другие учреждения культуры;
спортивные залы, фитнес-центры и бассейны;
бары, рестораны, кафе и другие заведения общественного питания.
Эти изменения касаются Кировоградской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой, Закарпатской и Полтавской областей – они все находятся в «желтой» или «оранжевой» зоне на 1 декабря.
В «красной» зоне находятся город Киев, а также Винницкая, Волынская и еще 16 областей.
Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в «желтом» и «красном» уровне не ограничивается.
Еще одно изменение, которое вступит в силу с 6 декабря: срок действия «желтого» сертификата о первой прививке сокращается в четыре раза – до 30 дней. «Зеленый» сертификат, который свидетельствует о вакцинации двумя дозами, действует как и раньше – 365 дней. После этого нужно будет снова вакцинироваться.
На входе в заведения можно показать бумажные сертификаты (их выдают семейные врачи) или цифровые в приложении «Дія».
Пик заболеваемости на COVID-19 этой осенью случился 4 ноября. По данным СНБО, в этот день заболело 27 377 человек. Количество новых пациентов с коронавирусом с тех пор уменьшалось. Дневная заболеваемость 30 ноября: 10 554 человек.
Постепенно регионы будут переходить из «красной» в «желтую» зону.
Ограничения «красной» зоны позволили ускорить темпы вакцинации в стране. В течение октября–ноября количество полностью вакцинированных почти удвоилось – 11,3 млн украинцев.
Всего 32% населения страны были привиты хотя бы одной дозой вакцины (13,4 млн человек). По данным британского издания Our World in Data, это все еще ниже, чем в среднем в мире – 54,4%.
В январе–августе 2021 года коронавирус был третьей причиной смерти среди украинцев после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Если всего за восемь месяцев умерло 439 430 украинцев, то коронавирус убил 37 077 из них (8,4%).
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