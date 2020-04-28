Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах На фоне снижения заболеваемости COVID-19 Украина с 6 декабря ужесточает правила «желтого» уровня карантина, чтобы поддержать темпы вакцинации. Как изменятся ограничения

В Украине работает адаптивный карантин: регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в зависимости от нескольких факторов, включая загруженность больниц и количество госпитализированных в день, пишет Forbes.ua.

«Красная» зона предусматривает, что весь бизнес – от спортзалов до кофеен – должен закрыться, если не все сотрудники полностью привиты, а на входе в заведения посетителям необходимо предъявлять сертификат о полной вакцинации.

В «желтой» зоне ограничения были проще. Бизнес мог выбирать модель работы: не проверять документы о вакцинации или результатах теста, но работать с ограничениями по количеству посетителей или проверять документы и работать без ограничений. Теперь бизнес теряет первую опцию, говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ужесточение правил коснется невакцинированных граждан. В «желтой» зоне лица, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины или не имеют сертификата о выздоровлении или отрицательного теста, больше не смогут посещать:

концерты, церковные службы или другие массовые мероприятия;

кино, музеи и другие учреждения культуры;

спортивные залы, фитнес-центры и бассейны;

бары, рестораны, кафе и другие заведения общественного питания.

Эти изменения касаются Кировоградской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой, Закарпатской и Полтавской областей – они все находятся в «желтой» или «оранжевой» зоне на 1 декабря.

В «красной» зоне находятся город Киев, а также Винницкая, Волынская и еще 16 областей.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в «желтом» и «красном» уровне не ограничивается.

Еще одно изменение, которое вступит в силу с 6 декабря: срок действия «желтого» сертификата о первой прививке сокращается в четыре раза – до 30 дней. «Зеленый» сертификат, который свидетельствует о вакцинации двумя дозами, действует как и раньше – 365 дней. После этого нужно будет снова вакцинироваться.

На входе в заведения можно показать бумажные сертификаты (их выдают семейные врачи) или цифровые в приложении «Дія».

Пик заболеваемости на COVID-19 этой осенью случился 4 ноября. По данным СНБО, в этот день заболело 27 377 человек. Количество новых пациентов с коронавирусом с тех пор уменьшалось. Дневная заболеваемость 30 ноября: 10 554 человек.

Постепенно регионы будут переходить из «красной» в «желтую» зону.

Ограничения «красной» зоны позволили ускорить темпы вакцинации в стране. В течение октября–ноября количество полностью вакцинированных почти удвоилось – 11,3 млн украинцев.

Всего 32% населения страны были привиты хотя бы одной дозой вакцины (13,4 млн человек). По данным британского издания Our World in Data, это все еще ниже, чем в среднем в мире – 54,4%.

В январе–августе 2021 года коронавирус был третьей причиной смерти среди украинцев после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Если всего за восемь месяцев умерло 439 430 украинцев, то коронавирус убил 37 077 из них (8,4%).