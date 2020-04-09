В Україні встановили нові карантинні норми

При цьому дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:
При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.
Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та одну із наступних позицій:
У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин державного кордону України з будь-яких країн для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання є безперешкодним за наявності однієї із наступних позицій:
За відсутності таких документів чи довідок особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку “Вдома” або обсервацію у випадку відмови чи неможливості скористатись цим застосунком.
У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин КПВВ для громадян України є безперешкодним за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.
Якщо такий документ відсутній, особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку “Вдома” або обсервацію у разі відмови чи неможливості скористатись цим застосунком.
Припинити самоізоляцію така особа може відразу, отримавши негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пункті тестування на КПВВ.
Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону.
Уся територія країни одночасно повернеться до “жовтої” зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:
Жовтий рівень буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я. При нормалізації ознак “зеленої” зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до “зеленого” рівня.
У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні “червоного” рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на “жовтому” рівні.
При визначенні “жовтої” зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:
Обмеження по часу роботи закладів відсутні.
"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:
На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
При запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:
В “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
“Червоний” рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:
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