Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:25349

В Україні встановили нові карантинні норми

Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому з 17 червня на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

В таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.  

При цьому дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:

  • - негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),
  • - негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),
  • - документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є  безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ. 

Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та одну із наступних позицій:

  • - негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),
  • - негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),
  • - документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин державного кордону України з будь-яких країн для громадян України або іноземців  з посвідкою на постійне проживання є безперешкодним за наявності однієї із наступних позицій:

  • - негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),
  • - негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),
  • - документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

За відсутності таких документів чи довідок особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку “Вдома” або обсервацію у випадку відмови чи неможливості скористатись цим застосунком. 

У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин КПВВ  для громадян України є безперешкодним за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Якщо такий документ відсутній, особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку “Вдома” або обсервацію у разі відмови чи неможливості скористатись цим застосунком. 

Припинити самоізоляцію така особа може відразу, отримавши негативний результат  експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пункті тестування на КПВВ.

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня  карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону. 

Уся територія країни одночасно повернеться до “жовтої” зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:

  • - кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на  100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75; 
  • - коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4 відсотки;
  • - кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
  • - наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

Жовтий рівень буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я. При нормалізації ознак “зеленої” зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до “зеленого” рівня.

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні “червоного” рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на “жовтому” рівні. 

При визначенні “жовтої” зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється: 

  • - проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
  • - заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • - заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

Обмеження по часу роботи закладів відсутні. 

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки  не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників: 

  • - завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
  • - кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300, 
  • - кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60,
  • - коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%,
  • - зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

При запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

  • - робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс,
  • - робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
  • - робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
  • - робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • - проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • - робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

В “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. 

“Червоний” рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

  • - завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65%;
  • - кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;
  • - кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше ніж 60;
  • - коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20%;
  • - рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більш як 50%.
Общество Карантин
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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