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Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®

Із року в рік у третю суботу вересня (цьогоріч – 18-го числа) в Україні прийнято святкувати День фармацевта.

Цей день було виокремлено недарма, адже він призначений для того, щоб відзначити величезний внесок людей, які присвятили своє життя фармацевтичному терену, а значить, і охороні здоров'я всього українського народу.

День фармацевта - професійне свято як для виробників, так і для всіх аптекарів (провізорів), дистриб'юторів фармацевтичної продукції, співробітників організацій і установ, які здійснюють контроль над якістю лікарських засобів.

На сьогодні у цій галузі в Україні працюють понад 350 тисяч фармацевтів. Усі вони відзначають своє професійне свято з розумінням того, що їх робота є вкрай важливою для людей. Адже саме завдяки фармацевтам країна забезпечена всіма необхідними лікарськими препаратами, а в такі непрості часи, як зараз, у період пандемії, вони разом із лікарями вступають у боротьбу з хворобою, часто беручи перший удар на себе. Не покладаючи рук, працівники на заводах виробляють необхідні ліки, дистриб'ютори швидко і вчасно поставляють їх до аптек, а аптекарі, як психологи знаходять професійний підхід до кожного  відвідувача.

Варто відзначити, що Україна не тільки забезпечує ліками свою державу, а й ще є експортером, працюючи в цьому напрямку з 25 країнами світу. Асортимент препаратів, що у нас випускаються, постійно поповнюється, оновлюється та вдосконалюється. За офіційними даними, в Україні працює близько 10 тисяч аптек, більше 5 тисяч аптечних пунктів і понад 6 тисяч аптечних кіосків.

Український фармацевтичний завод ТОВ «Кусум Фарм» (м. Суми) групи фармацевтичних компаній «Кусум» -

це сучасне підприємство з виробництва нестерильних лікарських засобів у твердих дозованих і рідких нестерильних лікарських формах для перорального застосування. Тут виробляють генеричні (еквівалентні) лікарські засоби різних фармакологічних груп, багато з яких раніше були взагалі відсутні на фармацевтичному ринку України. Фармацевтична компанія "Кусум Фарм" спеціалізується на розробці та виробництві лікарських засобів, призначених для лікування пацієнтів із серцево-судинними, гастроентерологічними та ендокринними (зокрема, цукровий діабет) захворюваннями. На сьогодні в МОЗ України вже зареєстровано понад 60 лікарських засобів виробництва ТОВ "Кусум Фарм".

На підприємстві в Сумах працює майже пів тисячі співробітників, і кожен із них вкладає свій вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України.

З нагоди свята від щирого серця Кусум Фарм вітає всіх причетних до Дня фармацевта України і бажає, щоб інтерес до роботи ніколи не зникав, щоб ваші безцінні знання приносили людям ще більше користі і здоров'я, щоб ваша праця завжди високо цінувалася. «Ми впевнені, що попереду у нас іще багато звершень і досягнень, а фармацевтична галузь України досягне ще більших висот. Тому здоров’я, наснаги і вперед - до нових перемог! Зі святом!»

Общество
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Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
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