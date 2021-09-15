Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ® Стережіться рекламних оголошень у поштових скриньках! Жителі Сумської області останнім часом отримують підозрілі листи.

Людям пропонують брати участь в акції: назвати код з листа і виконати інші умови. Приз за перемогу – 300 000 гривень або більше.

«Небезпека таких розсилок у тому, що не скрізь людям вручають гроші. Людина виконає умови і все. Ніяких перемог і призів. Вивчайте оголошення, щоб знати надійних організаторів! », – радять у «Пошторг».

У компанії 11-річний досвід у розсилці оголошень і в нагородженні людей призами. Запам'ятайте 5 ознак, за якими розсилки «Пошторг» відрізняються від трюків аферистів:

1. У тексті вказано офіційний сайт і контакти організатора. Сайт робочий, за номером телефону відповідають співробітники колл-центру.

2. Присутнє відсилання до офіційних правил проведення акції. В оголошенні вказано сайт, куди завантажений документ із правилами. Там інформація про організатора та визначення переможця. Документ завірений нотаріусом.

3. Визначення переможця проходить у присутності комісії та нотаріуса.

4. Імена і фото переможців минулих акцій організатор опублікував на сайті.

5. Про організатора легко знайти відгуки в виданнях.

Якщо отримали сповіщення про акцію, не поспішайте викидати. Перевірте за ознаками, які тут вказані. Тепер ви знаєте, в яких акціях брати участь, а в яких - ні.