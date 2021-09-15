Общество

admin
admin
Сегодня 17:49147

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®

Стережіться рекламних оголошень у поштових скриньках! Жителі Сумської області останнім часом отримують підозрілі листи.

Людям пропонують брати участь в акції: назвати код з листа і виконати інші умови. Приз за перемогу – 300 000 гривень або більше. 

«Небезпека таких розсилок у тому, що не скрізь людям вручають гроші. Людина виконає умови і все. Ніяких перемог і призів. Вивчайте оголошення, щоб знати надійних організаторів! », – радять у «Пошторг».

У компанії 11-річний досвід у розсилці оголошень і в нагородженні людей призами. Запам'ятайте 5 ознак, за якими розсилки «Пошторг» відрізняються від трюків аферистів:

1. У тексті вказано офіційний сайт і контакти організатора. Сайт робочий, за номером телефону відповідають співробітники колл-центру.

2. Присутнє відсилання до офіційних правил проведення акції. В оголошенні вказано сайт, куди завантажений документ із правилами. Там інформація про організатора та визначення переможця. Документ завірений нотаріусом.

3. Визначення переможця проходить у присутності комісії та нотаріуса.

4. Імена і фото переможців минулих акцій організатор опублікував на сайті.

5. Про організатора легко знайти відгуки в виданнях.

Якщо отримали сповіщення про акцію, не поспішайте викидати. Перевірте за ознаками, які тут вказані. Тепер ви знаєте, в яких акціях брати участь, а в яких - ні. 

 
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
Сегодня 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
Сегодня 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
Вчера 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
view counter

Новости

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)
Сегодня 08:47
Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую Нину Оничко
Сегодня 19:18
9 и 10 грн: в Сумах хотят повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте в 2,5 раза
Сегодня 19:15
Сумские футзалисты снова проиграли дома
Сегодня 18:54
У сумчанки патрульные обнаружили 8 зип-пакетов наркотой
Сегодня 17:55
На Сумщине начальник финслужбы воинской части присвоил 4 миллиона и скрылся
Сегодня 17:18
У «Виктории» из Николаевки новый тренер
Сегодня 17:01
В Ахтырке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире
Сегодня 16:38
На Сумщине дали 7,5 лет за покушение на убийство и пытки
Сегодня 16:06
В Сумах завершился турнир «Кубок Единения» по футболу
Сегодня 15:38
В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 15:03
В Сумах столкнулись ЗАЗ и Мицубиси
Сегодня 14:35
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.