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Чим приваблива ковдра з коноплі?

Природа дарує речі, які несуть гармонію та спокій у наше повсякденне життя. Нам залишається скористатися цими дарами, аби отримати насолоду.

Коноплі ще за стародавніх часів були популярними у побуті наших пращурів. Перші спогади про використання конопляних тканин відносяться до 8-9 сторіччя до нашої ери. Відтоді конопляні вироби не втратили своєї популярності. А знедавна, коли натуральне знову стало в моді, вироби з цієї рослини стали ще більш затребуваними серед шанувальників здорового способу життя.

Для ТМ «Чарівна ніч» вибір матеріалів з конопель не є випадковим, адже тут шукають для своїх виробів якісну сировину. Гідне місце в асортименті  текстильної компанії посідають ковдри стьобані з наповнювачем з конопель. Для уподобання саме такої ковдри є немало вагомих причин, до яких можна віднести  безпечність, комфортність, довговічність.

Гіпоалергенні властивості ковдр з конопель зумовлені особливостями культивування сировини.  Коноплі цілком екологічні у вирощуванні – вони не оброблюються добривами, пестицидам та не ушкоджуються шкідниками. Тому матеріали з коноплі виходять без токсичних домішок, що можуть спричиняти алергічні реакції, дерматити та подразнення шкіри. У виробі з коноплі не створюються умови для розвитку хвороботворних бактерій та пилових кліщів.

Не менш важливою якістю після безпечності, є комфортність у використанні ковдр з коноплі. Натуральний наповнювач не створює парникового ефекту, що дозволяє шкірі вільно дихати, та виключає перегрів тіла у спекотні дні. А за прохолодної погоди під такою ковдрою буде тепло, адже вона гарно зігріє, тому що має гарну теплопровідність. Ковдра з цим натуральним наповнювачем вбирає та випаровує вологу, при цьому залишається сухою. Тож спітніти під нею не вийде.

Важливим аргументом на користь саме такої ковдри буде його довговічність. Особливістю матеріалу є його міцність, що зумовлена особливою структурою волокна рослини та стійкість до зовнішнього впливу.  Ковдра з наповнювачем з конопель не складна у пранні та швидко висихає. Вона не втрачає форму.

В онлайн-магазині текстильної компанії «Чарівна ніч» можна замовити ковдри стьобані з наповнювачем з коноплі для теплої пори року і для холодної за вигідними цінами. Чохол або тканину-покриття для нього можливо обрати за своїм уподобанням – з бязі, попліну, сатину або льону. Виробник пропонує вироби стандартного розміру, або ж, за потреби, будь-якого - за індивідуальним замовленням. Подушки з натуральним  наповнювачем з коноплі, що має у своєму асортименті компанія, буде гарним доповненням до такої ж ковдри.

Торгівельна марка «Чарівна ніч», спеціалізується на виробах для сну та комфортного відпочинку: домашній текстиль, ковдри, конопляні топери та наматрацники, постільна білизна, подушки – все, що потрібно для затишного побуту та може стати гідним подарунком для рідних та друзів.

Додаткову інформацію можна отримати у менеджерів компанії за телефонами: 0508806677, 0932127667, 0964616677 або на сайті ТМ «Чарівна ніч».

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