В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag Стоит ли менять подушку безопасности полностью или проще выполнить перепрошивку блока SRS.

Безопасность и комфорт на дороге - это первое, о чём должен позаботиться любой автовладелец. Помочь ему в этом призвана совершенная система защиты в аварийных ситуациях - Airbag. В качестве главного элемента подобной системы выступает специальный блок управления SRS, который рассчитан только на одно срабатывание в случае ДТП.

Непосредственно в момент удара подушка безопасности активируется и именно блок SRS, на который передается информация, фиксирует дату аварии, сигнал о которой всегда с этого момента отображается на приборной панели, даже в случае, если подушки были заменены. Для того чтобы устранить данные проявления, можно заменить SRS либо просто удалить crash-data из его памяти. Сделать это можно посредством перепрошивки блока Airbag, выполнить эту манипуляцию качественно и правильно способны специалисты, самостоятельно сделать этого не получится. В рамках подобного сервиса настройки памяти возвращают в первоначальное состояние, обходится такое решение гораздо дешевле, чем замена блока полностью.

Как понять, что SRS Airbag вышел из строя

Профессиональная перепрошивка блока Airbag в Киеве - услуга достаточно востребованная. Главными признаками подобной неисправности можно считать:

• отображение лампочки-индикатора подушек безопасности на приборной панели;

• заблокированные ремни безопасности;

• необходимость замены аэрбег.

Для того чтобы перепрошить блок SRS Airbag, необходимо получить доступ к памяти процессора, сделать это можно только используя специальные профессиональные инструменты. С их помощью блок снимается, после чего подвергается перепрограммированию и устанавливается на прежнее место. На данную процедуру обычно уходит около часа.

Естественно, ни один из производителей транспортных средств не предусматривает повторного использования блока SRS, если он уже срабатывал - замене подвергается вся система, вместе с подушками безопасности. В то же время этот элемент остается вполне работоспособным и может использоваться повторно без угрозы для водителей и пассажиров. Именно поэтому такое решение многие считают более выгодным во всех отношениях.

Перепрошивка блока рекомендована, если в процессе диагностики мастера выявили любые неисправности, связанные непосредственно с ним и его работой. В подобных ситуациях сначала прилагаются все усилия для того, чтобы ликвидировать неполадку и только после этого SRS перепрошивается.

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