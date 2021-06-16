Общество

admin
admin
Вчера 13:03852

В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag

Стоит ли менять подушку безопасности полностью или проще выполнить перепрошивку блока SRS.

Безопасность и комфорт на дороге - это первое, о чём должен позаботиться любой автовладелец. Помочь ему в этом призвана совершенная система защиты в аварийных ситуациях - Airbag. В качестве главного элемента подобной системы выступает специальный блок управления SRS, который рассчитан только на одно срабатывание в случае ДТП.

Непосредственно в момент удара подушка безопасности активируется и именно блок SRS, на который передается информация, фиксирует дату аварии, сигнал о которой всегда с этого момента отображается на приборной панели, даже в случае, если подушки были заменены. Для того чтобы устранить данные проявления, можно заменить SRS либо просто удалить crash-data из его памяти. Сделать это можно посредством перепрошивки блока Airbag, выполнить эту манипуляцию качественно и правильно способны специалисты, самостоятельно сделать этого не получится. В рамках подобного сервиса настройки памяти возвращают в первоначальное состояние, обходится такое решение гораздо дешевле, чем замена блока полностью.

Как понять, что SRS Airbag вышел из строя

Профессиональная перепрошивка блока Airbag в Киеве - услуга достаточно востребованная. Главными признаками подобной неисправности можно считать:

  • • отображение лампочки-индикатора подушек безопасности на приборной панели;

  • • заблокированные ремни безопасности;

  • • необходимость замены аэрбег.

Для того чтобы перепрошить блок SRS Airbag, необходимо получить доступ к памяти процессора, сделать это можно только используя специальные профессиональные инструменты. С их помощью блок снимается, после чего подвергается перепрограммированию и устанавливается на прежнее место. На данную процедуру обычно уходит около часа.

Естественно, ни один из производителей транспортных средств не предусматривает повторного использования блока SRS, если он уже срабатывал - замене подвергается вся система, вместе с подушками безопасности. В то же время этот элемент остается вполне работоспособным и может использоваться повторно без угрозы для водителей и пассажиров. Именно поэтому такое решение многие считают более выгодным во всех отношениях.

Перепрошивка блока рекомендована, если в процессе диагностики мастера выявили любые неисправности, связанные непосредственно с ним и его работой. В подобных ситуациях сначала прилагаются все усилия для того, чтобы ликвидировать неполадку и только после этого SRS перепрошивается. 

®

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
Вчера 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
Вчера 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
Вчера 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине еще 24 случая заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:40
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
В областной больнице отреагировали на критику сумчанки, которая лечится после ДТП
Сегодня 12:40
На Сумщине в Сейме утонул мужчина
Сегодня 12:32
На Сумщине полиция поймала наркоагрария
Сегодня 12:26
Мэр Сум высказался по поводу скандальной стройки на СКД
Сегодня 12:15
Жителів Сумщини запрошують взяти участь у панельній дискусії «Розвиток патронату над дитиною в Україні: результати та перспективи»
Сегодня 12:10
В Сумах ДТП на Ковпака
Сегодня 12:02
Мэр Сум анонсировал вакцинацию в «Романтике» на выходных
Сегодня 11:54
Сумской волейболист пролетел мимо Олимпиады
Сегодня 11:30
В Сумах авария на перекрестке
Сегодня 11:29
Сумские лучники с медалями юниорского чемпионата Украины
Сегодня 10:49
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.