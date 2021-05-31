Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:28217

Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?

Началась вакцинация против COVID-19 компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться. Их прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации. В то же время обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет.

Организация процесса

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Для этого организованные коллективы должны назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации. Этот человек составляет поименные списки желающих привиться работников. Таких людей должно быть не менее 50.

Когда подойдет время прививки коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

До приезда мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить необходимые условия:

Помещение для вакцинации:

- заранее подготовленное, гигиенично чистое, хорошо освещенное;

- отделено от любых производственных площадей или открытых пространств с рабочими местами;

- имеет вентиляцию для поставки свежего воздуха (приточная вентиляция, окно и т.п.);

- имеет достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;

- оборудованное кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;

- имеет столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;

- имеет доступ к месту для гигиены рук (доступ к рукомойнику), диспенсер с спиртосодержащим антисептиком, и дезинфектант для обработки столика, где разворачивается место подготовки вакцины для прививки;

- имеет доступ к интернету (WiFi).

Помещение для медицинского наблюдения после прививок в течение 30 мин, которое может вместить 5-10 человек.

Средства индивидуальной защиты - маски, которые будут закрывать рот и нос (по 1 шт. На каждого работника на каждые 2 часа).

По состоянию на 21 июня 2021 в Украине уже зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека.

Если желающих привиться в компании менее чем пятьдесят, в Министерстве здравоохранения советуют им записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Действие" или по телефону контакт-центра 0 800 60 201.

Общество Comirnaty Pfizer-BioNTech Иммунизация Коронавирус
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