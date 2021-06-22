Суми зникли з карти громадського бюджету Цього року міські ради обласних центрів виділяли на конкурси громадських бюджетів від 0,22% до 0,93% витратної частини міських бюджетів. А у двох облцентрах — Житомирі та Сумах — такі конкурси взагалі не відбудуться.

У 2021 році нові витрати, пов’язані із протидією поширенню COVID, поставили під сумнів реалізацію бюджету участі у деяких містах. Так, Київрада розглядала зменшення обсягу партисипаційного бюджету зі 170 млн гривень до 100 млн. А у Чернівцях депутати намагались витратити виділені на нього кошти на інші потреби. Втім, протести громадськості стали на заваді цим планам, пише ЧЕСНО.

Натомість обсяг громадського бюджету майже у половині обласних центрів виріс порівняно з 2020 роком — зростання склало від 7% до 82%. Це можна вважати здобутком системи бюджетів участі в Україні. Лише у трьох містах (Чернівцях, Кропивницькому та Херсоні) обсяги громадських бюджетів зменшились.

Втім, варто зазначити, що з цього року громадський бюджет буде реалізовуватись на всій території ОТГ. Наприклад, для Вінниці обсяг громадського бюджету не змінився, оскільки з виділених 10 млн 2 млн буде витрачено на ініціативи у приєднаних до Вінницької ОТГ населених пунктах.

Найбільшу частку міського бюджету розподіляють у Львові та Черкасах. Однак у жодному з українських облцентрів частка громадського бюджету в загальному бюджеті міста не досягла 1%.

Цей показник є суттєво нижчим, ніж у багатьох європейських містах. До прикладу, в Парижі громадяни щороку розподіляють 5% бюджету міста. Це один із найвищих показників у світі.

На громадський бюджет виділяють лише кошти зі спеціального фонду бюджету міста (гроші, які розподіляють на цільові програми). В той же час більша частина бюджету (загальний фонд) є нерозподільною. Її витрачають на першочергові потреби органу самоврядування — зарплати, комунальні послуги, матеріали тощо. Втім, навіть з урахуванням цього громадяни розподіляють у рамках бюджету участі лише дуже незначну частину бюджету свого міста.