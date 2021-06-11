Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ® Современные дети живут в окружении электронных устройств. Времяпровождение у телевизора, компьютера или с другими гаджетами усиливает нагрузку на глаза. Отсюда все больше школьников жалуются на плохое зрение.

Важно отметить, что серьезность ситуации состоит в том, что патологии зрения у детей имеют способность прогрессировать. Если у ребенка близорукость, то она без надлежащего лечения и коррекции проблема усугубляется в среднем на 1 диоптрию в год.

Одним из консервативных способов лечения и профилактики прогрессирования глазных заболеваний у детей является аппаратное лечение. Этот метод терапии абсолютно безопасный, безболезненный и главное – эффективен.

При каких диагнозах рекомендуется аппаратное лечение?

Детское аппаратное лечение глаз применяется при следующих заболеваниях:

• Близорукость. Тренировки с различными аппаратами и программами помогают улучшить остроту зрения, а также препятствуют прогрессированию патологии.

• Амблиопия («ленивый глаз») – заболевание, при котором один глаз практически не обрабатывает изображения. Это отклонение, как и ряд других можно вылечить в детском возрасте, если вовремя определить диагноз и начать лечение. Для заметного результата детки с амблиопией проходят несколько курсов аппаратного лечения с перерывом в 3-6 месяцев. Также офтальмологи рекомендуют носить специальные очки с окклюдером (специальной заклейкой на одну линзу).

• Косоглазие. Именно в детстве бинокулярное зрение можно восстановить с помощью оптической коррекции и аппаратного лечения.

Кроме этого, аппаратное лечение эффективно при зрительной усталости. Особенно если она вызвана длительной работой за компьютером.

Сколько длится курс аппаратного лечения?

Стандартный курс состоит из 10 сеансов. Однако количество занятий может быть увеличено и до 15 по назначению врача. Во время занятия, которое длится 1-1,5 часа, ребенок работает с несколькими аппаратами (до восьми) и различными лечебными программами.

Аппаратное лечение зрения у детей проходит под пристальным наблюдением персонала. Ведь очень важно не только настроить приборы, но и завоевать доверие маленьких пациентов.

Проводить же процедуры желательно каждый день или через день. В конце курса ребенка осматривает врач-офтальмолог. Он оценивает результаты терапии и определяет необходимость дополнительных занятий или же дополнительного курса спустя определенное время.

Как правило, аппаратное лечение имеет накопительные эффект и с каждым последующим курсом показывает лучшие результаты.

С какого возраста детям подходит этот вид терапии?

Чаще всего самыми маленькими пациентами в кабинете аппаратного лечения являются детки 4-5 лет. Однако, этот метод подходит и для младших детей, если они могут усидеть на месте. За каждым аппаратом ребенок сидит около 3-7 минут и очень активным деткам это сложно.

Следует отметить, что дети положительно реагируют на процедуры, поскольку они абсолютно безболезненные и часто имеют игровые моменты.