Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®

Важно отметить, что серьезность ситуации состоит в том, что патологии зрения у детей имеют способность прогрессировать. Если у ребенка близорукость, то она без надлежащего лечения и коррекции проблема усугубляется в среднем на 1 диоптрию в год.
Одним из консервативных способов лечения и профилактики прогрессирования глазных заболеваний у детей является аппаратное лечение. Этот метод терапии абсолютно безопасный, безболезненный и главное – эффективен.
Детское аппаратное лечение глаз применяется при следующих заболеваниях:
• Близорукость. Тренировки с различными аппаратами и программами помогают улучшить остроту зрения, а также препятствуют прогрессированию патологии.
• Амблиопия («ленивый глаз») – заболевание, при котором один глаз практически не обрабатывает изображения. Это отклонение, как и ряд других можно вылечить в детском возрасте, если вовремя определить диагноз и начать лечение. Для заметного результата детки с амблиопией проходят несколько курсов аппаратного лечения с перерывом в 3-6 месяцев. Также офтальмологи рекомендуют носить специальные очки с окклюдером (специальной заклейкой на одну линзу).
• Косоглазие. Именно в детстве бинокулярное зрение можно восстановить с помощью оптической коррекции и аппаратного лечения.
Кроме этого, аппаратное лечение эффективно при зрительной усталости. Особенно если она вызвана длительной работой за компьютером.
Стандартный курс состоит из 10 сеансов. Однако количество занятий может быть увеличено и до 15 по назначению врача. Во время занятия, которое длится 1-1,5 часа, ребенок работает с несколькими аппаратами (до восьми) и различными лечебными программами.
Аппаратное лечение зрения у детей проходит под пристальным наблюдением персонала. Ведь очень важно не только настроить приборы, но и завоевать доверие маленьких пациентов.
Проводить же процедуры желательно каждый день или через день. В конце курса ребенка осматривает врач-офтальмолог. Он оценивает результаты терапии и определяет необходимость дополнительных занятий или же дополнительного курса спустя определенное время.
Как правило, аппаратное лечение имеет накопительные эффект и с каждым последующим курсом показывает лучшие результаты.
Чаще всего самыми маленькими пациентами в кабинете аппаратного лечения являются детки 4-5 лет. Однако, этот метод подходит и для младших детей, если они могут усидеть на месте. За каждым аппаратом ребенок сидит около 3-7 минут и очень активным деткам это сложно.
Следует отметить, что дети положительно реагируют на процедуры, поскольку они абсолютно безболезненные и часто имеют игровые моменты.