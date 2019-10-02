Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:05141

В Кабмине передумали получать заявления и декларации от всех субсидиантов

В случае, если бы Правительство не приняло решение об уточнении изменений в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики, пришлось бы принять в органах соцзащиты до 3 млн человек.

Постановление Кабинета Министров позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

Решением Правительства предусмотрено:

1. Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подают отчет ГФС общей сумой, и теперь отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов.

2. Увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (было 25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривен).

3. Не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (в основном это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).

Домохозяйствам, в которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.

Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий (наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов и прочее).

Таким образом, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

- предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме);

- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица) (необходимо подтвердить место фактического проживания);

- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения о непроживании отдельных лиц по месту регистрации).

Постановлением предусматривается применение ее норм с 1 мая 2021 года.

Общество Субсидии
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