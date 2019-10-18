Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:20264

Житлові субсидії: Кабмін спростив процедуру отримання допомоги від держави

Як повідомила під час брифінгу заступник директора Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Людмила Мусіяка, нові зміни дадуть змогу перепризначати субсидії без подання відповідної заяви, однак з деякими винятками.

За її словами, за новими правилами не будуть враховуватися доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумою, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів.

Також збільшено суму коштів на депозитному рахунку до 100 тисяч гривень, перевищення такої суми позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (раніше було 50 тисяч гривень).

При нарахуванні субсидій не будуть враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній, частковій або сумісній власності, а також ті, які знаходяться у сільській місцевості.

Окрім того, за її словами, ухваленим рішенням пропонується зробити автоматичне перепризначення субсидії тим домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається.

«Тобто рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам буде здійснено в автоматичному режимі органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації. Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 роках, буде проводитися без звернення громадян», – зазначила Людмила Мусіяка.

Звернутися за оформленням субсидії можна через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи, або звернувшись безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад.

Також можна заповнені бланки для оформлення субсидії надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення.

Общество Субсидии
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