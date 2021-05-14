Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:21419

"Очень любили друг друга": подробности смертельного ДТП с украинскими студентами в Турции

В Турции 16 мая в автомобильной аварии погибло двое сумских студентов – Александр Попов и Анастасия Пришко.

Они были студентами Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. В этом же автомобиле ехали еще двое наших граждан. Они выжили и сейчас находятся в больнице, пишет OBOZREVATEL.

Успевали учиться, работать и путешествовать

Друзья Саши и Насти шокированы трагедией. Молодая и красивая пара буквально недавно отправилась в Турцию в путешествие. На страничке девушки в Instagram опубликованы последние фотографии из солнечной страны. Она так и осталась на них – красивая, счастливая, улыбающаяся.

"Настя всегда была такой. Красивая, с улыбкой на лице. Она была счастлива вместе со своим Сашей. Они любили друг друга. Мне очень жаль", – рассказала OBOZREVATEL одна из подруг девушки.

Одна из последних фотографий Насти
 

Пара вообще любила путешествовать. Они побывали в Стокгольме, Барселоне, Париже, Мюнхене. При этом Настя работала в заведении "Дымна хата", оба дистанционно учились даже во время поездки в Турцию.

"Они успевали работать и хорошо учиться, оба были на 4-м курсе, в этом году должны были защищать бакалаврскую дипломную работу", – рассказывает OBOZREVATEL глава Студенческой рады при областной администрации Никита Ковалевский.

Настя и Саша также были в студенческом ректорате вуза, а учились по специальности "международные отношения". Девушка была старостой своей группы.

В вузе тоже шокированы этой вестью. "Мне сложно о них сейчас говорить. Вот вчера еще были тут, веселые, счастливые. Учились, защищали свои работы, сдавали экзамены. А сегодня их нет. Сложно поверить, мы очень расстроены", – сказала одна из преподавателей.
На месте аварии

Водитель потерял контроль

Саша и Настя, а также их друзья Владислав Зыкран и Анастасия Нестеренко, взяли напрокат автомобиль. Они ехали в Анталию, за рулем был Влад. По неустановленным пока причинам водитель потерял контроль над управлением, машина вылетела в поле и перевернулась. Александр погиб на месте, Анастасия Пришко скончалась через несколько часов в больнице. В тяжелом состоянии сейчас находится другая Анастасия, ее отправили в университетскую больницу в Паммукале, за ее жизнь борются врачи.

Настя и Александр были счастливы

"Насколько мне известно из турецких СМИ, суд предварительно постановил, что водитель не виновен в этой аварии", – говорит Ковалевский.

На студенческой вечеринке
По словам одной из знакомых, молодые люди встречалась два с половиной года. Друзья даже считали Сашу и Настю идеальной парой, настолько они подходили друг другу.
Общество Погибшие студенты
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"Очень любили друг друга": подробности смертельного ДТП с украинскими студентами в Турции
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