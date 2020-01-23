Шанси сумчан на житлову субсидію зросли

Про власне нововведення і те, як вони виплинули на кількість отримувачів житлової субсидії, розповіла на брифінгу начальник управління надання державної соціальної допомоги Ірина ЛАГІРЕНКО.

Вже в листопаді Урядом двічі вносилися зміни до окремих положень порядку надання житлових субсидій. Так, перелік транспортних засобів, при яких право на субсидію не втрачається (раніше це були мопеди та причепи) доповнено мотоциклами (до п’яти років, вартістю менше як чотири мінімальні заробітні плати) і саморобними транспортними засобами. Тобто субсидія не призначається, якщо у власності є транспортний засіб менше п’яти років або два транспортні засоби до 15 років, крім тих, щодо яких є зазначені виключення.

При визначенні права на отримання субсидії тепер не враховуються, зокрема, житлові приміщення: отримані дітьми-сиротами чи дітьми, позбавленими батьківського піклування коштом державного чи місцевого бюджетів; ті, на які оформлено спадщину, за умови, що жодне не здається в оренду. Це стосується й житла в гуртожитках.

Тепер також, не враховуються витрати понад 50 тис. грн на купівлю протягом шести місяців іншого житла після продажу квартири чи будинку, що були єдиним житловим приміщенням, та доходи від такого продажу.

Внесеними змінами надано право на отримання субсидії громадянам, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до шести років (по довідці ЛКК) та у яких були відсутні доходи (чи менші мінімальних або не сплачено ЄСВ за відповідний період).

«Департамент звертався з листом до Міністерства соціальної політики щодо врегулювання цього питання, і у листопаді це відбулося. На сьогодні 25 таких родин уже звернулися за субсидією і визначено їх право на її отримання. Це ті сім’ї, в яких офіційно мама чи тато перебувають у відпустці по догляду за дитиною без збереження заробітної плати. Такі родини надають витяг із наказу або копію наказу про надання такої відпустки та копію висновку ЛКК», – зауважила Ірина Лагіренко.

З листопада збільшено загальну суму заборгованості зі сплати за ЖКП, за наявності якої субсидія не призначалась: до змін ця сума становила 340 грн, а відтепер – 680 грн.

«Навіть за умови наявної заборгованості є шляхи оформлення житлової субсидії. Нагадаю, що не враховується заборгованість за послугу з постачання та розподілу газу, а також громадяни можуть сплатити заборгованість і підтвердити це документами, оформити договори реструктуризації з надавачами послуг, з якими виникли такі питання, чи оскаржити заборгованість у суді», – повідомила Ірина Лагіренко.

Також спрощено умови отримання субсидії на осіб, які факто проживають: тепер наявність у членів домогосподарства, які не проживають за місцем реєстрації, та у членів їх сімей умов, за яких житлова субсидія не призначається, не є перешкодою для призначення житлової субсидії (крім наявності у них більше ніж одного житлового приміщення ).

Щодо таких осіб тепер не аналізується: наявність транспортних засобів, депозитів, витрат, заборгованості по аліментах, перебування за кордоном, їх доходи та сплата ЄСВ. В результаті, близько 500 сімей, яким було раніше відмовлено, можуть повторно визначити своє право на призначення субсидії на осіб, які фактично проживають, без врахування тих, які не проживають.

«Тож, громадяни, яким було відмовлено у призначенні субсидії з зазначених причин, та щодо яких внесені зміни в законодавстві, мають право повторно звернутись за її отриманням, щоб реалізувати свої права у сфері соціального захисту, – сказала начальник управління надання державної соціальної допомоги .

Посадовець нагадала, що на час карантину департамент працює в обмеженому режимі, а надання послуг максимально здійснюється за допомогою електронних, онлайн сервісів та без додаткових відвідувань. Із 29 листопада подати заяву для оформлення субсидії можна через портал «Дія». У зв’язку із впровадженням нової електронної послуги з 10 грудня припинено приймання документів через сайт Мінсоцполітики, але подані до цієї дати документи, будуть обов’язково розглянуті.

За даними департаменту соціального захисту населення, на сьогодні житлову субсидію отримують 28537 сімей міста (3606 у 0,00 грн розмірі).

У листопаді розрахунок розміру субсидії проведено з урахуванням нормативу для опалення на повний місяць та з 50% підвищенням (на послуги з холодного водопостачання і водовідведення, гарячого водопостачання, постачання газу та електричної енергії) у зв’язку з перебуванням області в «червоній» зоні. Оскільки в грудні область продовжує перебувати в цій зоні, розрахунок і на поточний місяць проводиться з підвищенням нормативів (незалежно від кількості днів перебування в «червоній» зоні).

Потреба в коштах на виплату субсидій за листопад склала 37,89 млн грн. В установах банку гроші почали видавати з 6 грудня. АТ «Укрпошта» доставляє їх відповідно до графіків.

Середньомісячний розмiр субсидії на листопад дорівнював 1474 грн, максимальний – у межах 8000 грн.

Для розрахунку субсидії, в разі звернення протягом листопада 2021 – січня 2022 року, середньомісячний дохід враховується за II–III квартал: з квітня по вересень 2021 року.

Якщо ж сім’я складається із пенсіонерів, і інших доходів крім пенсії вони не мають, враховується пенсія: у листопаді – за вересень, у грудні – за жовтень, а у січні 2022 року – за листопад 2021 року.

Начальник управління надання державної соціальної допомоги наголосила на тому, що громадяни несуть відповідальність за повноту і достовірність наданих ними документів та своєчасність надання інформації, яка впливає або може вплинути на право отримувати житлову субсидію.

Ірина Лагіренко нагадала про те, що 20 грудня завершується термін звернення до АТ «Ощадбанк» за залишками неотриманої безготівкової субсидії за попередній період. Якщо одержувачі субсидії не заберуть ці кошти, вони повернуться до державного бюджету.