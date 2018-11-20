Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Понад 30% мешканців Сумщини, віком більше 25 років, загрожує інсульт

Більше 30% мешканців Сумської області, яким зараз 25 років та більше, мають високий ризик впродовж життя захворіти на гострий інсульт. Такі прогнози оприлюднили на прес-конференції з нагоди схвалення Міністерством охорони здоров‘я Декларації про реалізацію в Україні європейського Плану дій боротьби з інсультом.

За даними офіційної статистики МОЗ України, щороку в нашій країні трапляється близько 130 тисяч випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів – люди працездатного віку.

«Україна протягом багатьох років входить у першу 5-ку країн світу за показниками загальної смертності населення, а смертність від інсульту в Україні набагато перевищує показники країн не тільки Західної, але і Центральної Європи. Новий випадок інсульту в Україні фіксують кожні 4 хвилини, кожні 6 хвилин від цієї хвороби помирає одна людина. Інсульт – друга за масштабністю причина смертності українців і провідна причина інвалідності серед дорослих. Кожен має подумати про себе і про своїх рідних – загроза дуже реальна, вона має ознаки лиха національного масштабу», – відзначив лікар-невропатолог Юрій Фломін, завідуючий інсультним центром, експерт Міністерства охорони здоров‘я України з питань неврології та інсульту.

Зменшити до 2030 року кількість інсультів на 10% у порівнянні з 2019 роком та забезпечити лікування 90% пацієнтів у спеціалізованих відділеннях (інсультних блоках) – головні цілі європейського плану дій. Декларацію про його реалізацію Україна першою в Європі схвалила на державному рівні. «Масштаб проблеми інсультів є настільки значним, що тільки професійна спільнота не зможе здолати проблему, потрібна консолідація зусиль усього суспільства», – зазначив Юрій Фломін.

Відповідно до затверджених у 2019 році нормативів, бригада швидкої допомоги повинна прибути на виклик до пацієнта з підозрою на інсульт протягом 20 хвилин, а протягом 60 хвилин – доставити його у лікарню, де є відповідне відділення. Такий медзаклад повинен надавати усю необхідну допомогу у цілодобовому режимі, і має на момент прибуття вже чекати на пацієнта – його відразу повинні доставити в кабінет діагностики – КТ або МРТ, зазначив керівник експертної групи з питань екстреної допомоги МОЗ України Олександр Данилюк. «Час відіграє надзвичайно важливу роль. Лікарі повинні встигнути розпочати лікування у межах 4,5 годин від появи перших ознак інсульту у разі проведення внутрішньовенного тромболізису (введення препарату для розсмоктування тромбу) та до 6 годин у разі механічної тромбектомії (видалення тромбу хірургічними зондами через судини)», – зазначив Олександр Данилюк.

Однак «швидкі» у термін до 6 годин доставляють лише 20% пацієнтів, зазначив Дмитро Щеглов, директор Центру ендоваскулярної нейрохірургії Національної академії медичних наук.

«Існує проблема на рівні первинної медицини – пацієнти надходять у занедбаному стані, оскільки вчасно не звернулись за допомогою до лікарів», – розповіла Ніна Головенко, головний лікар Білоцерківської міської лікарні №2, де створено один з найкращих інсультних центрів у країні.

Держава гарантує фінансування допомоги хворим на інсульт у лікарнях, які підписали договори з НСЗУ. «У разі базового лікування фінансування на одного хворого становить 14,6 тис. грн., у разі проведення тромболізису – 54 тис. грн., у разі виконання внутрішньосудинного хірургічного втручання – 97,8 тис. грн.», – зазначив Андрій Віленський, керівник Національної служби здоров‘я України.

Загальні втрати економіки України через інсульти можуть сягати 100 млрд. грн на рік, зазначають експерти. Вони включають недоотриманий впродовж багатьох років прибуток підприємств через втрату фахівців, вилучення з ринку праці рідних хворих, які доглядають за пацієнтом 24/7, недоотриманий обсяг податків, прямі фінансові витрати бюджетів різних рівнів на лікування та реабілітацію пацієнтів.

«В Україні йде активна робота з побудови дієвої системи надання інсультної допомоги. Європейський план дій боротьби з інсультом дозволить Україні надавати допомогу на європейському рівні», – зазначила модератор прес-конференції виконавчий директор Української асоціації боротьби з інсультом, лікар Марина Гуляєва.

 
Общество Здравоохранение Инсульт
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