Экономика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59177

Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період

Департамент соціального захисту населення продовжує інформувати сумчан щодо питань, які стосуються порядку отримання житлових субсидій в опалювальний період 2021-2022 років.

Так, начальник управління надання державної соціальної допомоги Ірина ЛАГІРЕНКО, під час брифінгу повідомила, у жовтні житлова субсидія на цей опалювальний період розрахована автоматично, в тому числі і домогосподарствам, яким вона була призначена в неопалювальний період в розмірі 0 грн.

«За новими правилами, які діють на період встановлення по Сумській області «червоної» зони карантину, а саме з 23 жовтня, застосовано збільшені на 50% соціальні нормативи. Це стосується послуг із холодного водопостачання і водовідведення, гарячого водопостачання, газопостачання і електричної енергії, – зауважила посадовець. – Громадянам, яким була призначена субсидія на неопалювальний сезон та на жовтень з нульовим значенням, з листопада проведуть її розрахунок з урахуванням опалення на повний місяць надання даної послуги. У такому разі звертатися до департаменту за переоформленням житлової субсидії на опалювальний період не потрібно».

Вона наголосила, до департаменту необхідно повторно звернутися домогосподарствам, для яких не передбачене автоматичне подовження нарахування субсидії з травня: ВПО і орендарям, отримувачам безготівкової субсидії (через АТ «Ощадбанк»), на фактично проживаючих осіб, у разі зміни зареєстрованих чи складу сім’ї, якщо субсидія в попередньому опалювальному сезоні була в розмірі 0 грн.

Сумчанам, які припиняли субсидію на літній період у зв’язку з переходом на пільгу, для призначення субсидії на опалювальний сезон також необхідно подати нову заяву та декларацію.

Мешканці громади, які звернуться за призначенням субсидії в листопаді, матимуть право оформити її з початку опалювального сезону, тобто з жовтня.

За словами Ірини Лагіренко, при призначенні субсидії враховуються доходи: з жовтня – за І – ІІ квартали, (пенсія – за серпень), з листопада – за ІІ – ІІІ квартал (пенсія – за вересень).

Посадовець також нагадала, що з травня поточного року житлова субсидія надається виключно у готівковій формі. Якщо домогосподарство в попередньому опалювальному сезоні отримувало субсидію в безготівковій формі і на рахунках для виплати субсидій за обліковими записами станом на 1 червня обліковувалися залишки, за бажанням отримувачів, ці кошти можуть бути отримані в готівковій формі за зверненням до АТ «Ощадбанк» до 20 грудня.

З травня також розширено перелік обмежень, за яких субсидія громадянам не призначається. Це стосується тих родин, які мають депозити понад 100 тис. грн, транспортний засіб менше п'яти років, чи два технічних засоби – до 15 років (окрім мопеда і причепа), два і більше житлових приміщень (крім часток, гуртожитків, житла на тимчасово окупованій або на непідконтрольній території, в селах та непридатного для життя), не повернуто до бюджету надмірно виплачену субсидію, здійснено витрати, оплати робіт, платежі, купівлю майна, валюти за попередні 12 місяців понад 50 тис грн, площа квартири понад 130 м2, будинку – 230 м2 (крім ДБСТ, багатодітних родин і прийомних сімей, житла осіб з інвалідністю, що пересуваються на візках), члени домогосподарства чи родини перебували за кордоном сукупно понад 60 днів (крім відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до трьох років), є заборгованість з оплати аліментів чи житлово-комунальних послуг понад три місяці.

Начальник сектору з правових питань ТОВ «Сумитеплоенерго» Діана ПРИХОДЬКО нагадала, що, відповідно до законодавства, субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 340 грн. Проте, громадяни, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг все ж можуть оформити субсидію, але у тому випадку, якщо заборгованість оскаржено в суді або якщо укладено договір про реструктуризацію.

Як повідомила начальник правового сектору теплопостачальної організації, з питання реструктуризації потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг. При цьому, якщо договір буде укладено протягом жовтня-листопада, субсидія буде призначена з жовтня.

Ірина Лагіренко також звернула увагу містян на необхідність вчасно інформувати департамент про зміни обставин, які можуть вплинути на право отримання субсидії.

«З початку року держава значно посилила вимоги щодо верифікації отримувачів житлової субсидії. Містяни, які отримують субсидію, протягом 30 днів повинні повідомити департамент у разі якщо змінився склад зареєстрованих у домогосподарстві, змінився соціальний статус, персональні дані, відбулись зміни у складі сім’ї, відбулись зміни в матеріальному стані родини та інші важливі обставини, за яких не призначається субсидія», – сказала Ірина Лагіренко.

Вона також нагадала сумчанам, що консультації і попередній запис громадян як і раніше, здійснюється за номерами телефону: 78-88-88, (050)4078199. Також, документи можна залишити в скриньках, розміщених у фоє адмінбудівлі, де розміщується департамент, або ж надіслати на електронну адресу чи на пошту за адресою м. Суми, вул. Харківська, 35, 40035. 

З бланками заяв та зразками заповнення документів можна ознайомитись на сайті департаменту.

Экономика Субсидии
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