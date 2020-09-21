Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22664

На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)

Больше всего выявленных случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Сумском районе.

На понедельник, 3 мая, в области уже 73 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 71 547). После 2577 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 1776 – на 45% меньше (неделей ранее падение было 30%). Относительный рост за неделю понизился с 3,7% до 2,5%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 030 333 до 2 085 938 – 55 605 новых случаев (неделей ранее было 77 317), меньше на 39% (18,9%). Рост уменьшился – 2,7% за неделю (было 3,4%).

В Сумах уже 33 279 случаев заражения, за 7 дней добавилось 658 новых случаев (неделей ранее 1013); дальше Сумской район – 4377, добавилось 119 (165); Конотоп – 3758, добавилось 142 (186); Шостка – 3408, добавилось 96 (142); Ахтырка – 3171, добавилось 72 (84); Ромны – 3045, добавилось 67 (119); Кролевецкий район – 2501, добавилось 37 (61); Глухов – 2199, добавилось 78 (99); Белопольский – 2037, добавилось 53 (90); Лебедин – 1958, добавилось 37 (54); Тростянецкий– 1747, добавился 41 (70); Роменский – 1472, добавилось 28 (53); Бурынский – 1419, добавилось 44 (85); Путивльский – 1263, добавилось 39 (43); Недригайловский – 1122, добавился 51 (67); Ямпольский – 1016, добавилось 16 (13); Ахтырский – 992, добавилось 15 (22); Краснопольский – 855, добавилось 47 (47); Конотопский – 751, добавилось 29 (20); Липоводолинский – 705, добавилось 5 (15); Глуховский – 686, добавилось 26 (49); Лебединский – 551, добавилось 45 (31); Великописаревский – 369, добавилось 16 (22); Середина- Будский – 350, добавилось 3 (11); Шосткинский – 292, добавилось 12 (16).

По возрастам – на Сумщине заболело 2811 детей до 18 лет (+53 за неделю), 12890 человек старше 65 лет (+441), остальные – 57622 – среднего возраста (+1282). При этом заболело 3238 медработников (+28). Чаще на Сумщине болеют женщины – 44 238 против 29 088 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 3264 человек (неделей раньше 3961): в Сумах – 1429 (1634), дальше Сумской район – 266 (266), Шостка – 206 (210), Конотоп – 161 (241), Ахтырка – 161 (137), Ромны – 149 (189), Белопольский– 120 (172), Глухов – 88 (152), Лебедин – 72 (124), Кролевецкий район – 71 (24), Роменский – 65 (84), Бурынский – 53 (119), Ахтырский – 52 (60), Тростянецкий район – 48 (112), Лебединский – 47 (49), Глуховский – 47 (38), Путивльский – 41 (74), Краснопольский – 40 (62), Недригайловский– 34 (64), Ямпольский – 33 (51), Середина-Будский – 30 (14), Великописаревский – 22 (28), Липоводолинский – 13 (33), Шосткинский – 13 (22), Конотопский – 3 (8 ).

Всего выздоровело 63 623 (было 60 359). Процент выздоровления вырос – 86,8% (7 дней назад был 84,4%), среднеукраинский тоже подрос – 80,6% (было 77,8%) – 1 681 815 из 2 085 938.

За прошедшую неделю было зафиксировано 51 смерть от последствий коронавируса (неделей ранее - 89): в Сумах – 19 (всего 436), Конотопе – 6 (89), Ромнах – 4 (51), Недригайловском – 3 (28), Бурынском – 3 (25), Сумском районе – 2 (61), Белопольском – 2 (37), Глухове – 2 (32), Конотопском – 2 (25), Шостке – 1 (56), Кролевецком – 1 (56), Роменском – 1 (28), Ахтырке – 1 (27), Лебединском – 1 (15), Ахтырском – 1 (12), Глуховском – 1 (11), Великописаревском – 1 (4), Тростянецком районе – 0 (34), Лебедине – 0 (21), Ямпольском – 0 (19), Краснопольском – 0 (19), Путивльском – 0 (19), Шосткинском – 0 (13), Липоводолинском – 0 (8 ), Середина-Будском – 0 (5).

Всего 1131. Процент смертности растет – 1,54% (было 1,41%). В Украине выше – 2,15% (было 2,09%) – 44 715 из 2 085 938.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 14-м месте. По карантинным ограничениям по-прежнему в «красной зоне». На сегодня превышены два показателя: эпидпорог – 118,6% (нужно меньше 100%) и уровень госпитализации – 67,4 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25

На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели

Больше всего летальных случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Ромнах....

Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
03.03.2021 14:29

Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19

З 1 березня в Україні з'явилася можливість записатися у чергу на вакцинацію проти коронавірусної хвороби COVID-19....

Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55

Коронавирус на Сумщине: итоги недели

На Сумщине снова происходит рост выявленных случаев COVID-19....

Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37

Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»

Сумская биатлонистка рассказала о том, как справилась с коронавирусом...

Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06

Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила

Каждую осень в Украине начинается сезон гриппа и простуды. В этом году он придется в разгар второй волны коронавируса и...

На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
Сегодня 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине еще 231 случай заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:59
На Сумщине 175 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 09:26
В Сумской СИЗО передали наркотики
Сегодня 14:58
На Сумщине произошла тройная авария
Сегодня 14:28
В Глухове за распитие алкоголя в общественном месте школьник отделался предупреждением
Сегодня 13:54
Житель Сумщины украл у односельчанки продукты, приготовленные на Пасху
Сегодня 13:17
В Конотопе - 100-процентная загруженность ковидных коек
Сегодня 13:07
На Сумщине возле пункта пропуска через границу умер мужчина
Сегодня 12:53
Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19 за сутки
Сегодня 08:41
На Пасху на Сумщине не прививали от коронавируса
Сегодня 08:03
Сумские копы нашли водителя грузовика, который столкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП (видео)
Сегодня 07:58
Сумчан приглашают на соревнования по велоспорту
Сегодня 07:33
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.