На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели) Больше всего выявленных случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Сумском районе.

На понедельник, 3 мая, в области уже 73 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 71 547). После 2577 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 1776 – на 45% меньше (неделей ранее падение было 30%). Относительный рост за неделю понизился с 3,7% до 2,5%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 030 333 до 2 085 938 – 55 605 новых случаев (неделей ранее было 77 317), меньше на 39% (18,9%). Рост уменьшился – 2,7% за неделю (было 3,4%).

В Сумах уже 33 279 случаев заражения, за 7 дней добавилось 658 новых случаев (неделей ранее 1013); дальше Сумской район – 4377, добавилось 119 (165); Конотоп – 3758, добавилось 142 (186); Шостка – 3408, добавилось 96 (142); Ахтырка – 3171, добавилось 72 (84); Ромны – 3045, добавилось 67 (119); Кролевецкий район – 2501, добавилось 37 (61); Глухов – 2199, добавилось 78 (99); Белопольский – 2037, добавилось 53 (90); Лебедин – 1958, добавилось 37 (54); Тростянецкий– 1747, добавился 41 (70); Роменский – 1472, добавилось 28 (53); Бурынский – 1419, добавилось 44 (85); Путивльский – 1263, добавилось 39 (43); Недригайловский – 1122, добавился 51 (67); Ямпольский – 1016, добавилось 16 (13); Ахтырский – 992, добавилось 15 (22); Краснопольский – 855, добавилось 47 (47); Конотопский – 751, добавилось 29 (20); Липоводолинский – 705, добавилось 5 (15); Глуховский – 686, добавилось 26 (49); Лебединский – 551, добавилось 45 (31); Великописаревский – 369, добавилось 16 (22); Середина- Будский – 350, добавилось 3 (11); Шосткинский – 292, добавилось 12 (16).

По возрастам – на Сумщине заболело 2811 детей до 18 лет (+53 за неделю), 12890 человек старше 65 лет (+441), остальные – 57622 – среднего возраста (+1282). При этом заболело 3238 медработников (+28). Чаще на Сумщине болеют женщины – 44 238 против 29 088 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 3264 человек (неделей раньше 3961): в Сумах – 1429 (1634), дальше Сумской район – 266 (266), Шостка – 206 (210), Конотоп – 161 (241), Ахтырка – 161 (137), Ромны – 149 (189), Белопольский– 120 (172), Глухов – 88 (152), Лебедин – 72 (124), Кролевецкий район – 71 (24), Роменский – 65 (84), Бурынский – 53 (119), Ахтырский – 52 (60), Тростянецкий район – 48 (112), Лебединский – 47 (49), Глуховский – 47 (38), Путивльский – 41 (74), Краснопольский – 40 (62), Недригайловский– 34 (64), Ямпольский – 33 (51), Середина-Будский – 30 (14), Великописаревский – 22 (28), Липоводолинский – 13 (33), Шосткинский – 13 (22), Конотопский – 3 (8 ).

Всего выздоровело 63 623 (было 60 359). Процент выздоровления вырос – 86,8% (7 дней назад был 84,4%), среднеукраинский тоже подрос – 80,6% (было 77,8%) – 1 681 815 из 2 085 938.

За прошедшую неделю было зафиксировано 51 смерть от последствий коронавируса (неделей ранее - 89): в Сумах – 19 (всего 436), Конотопе – 6 (89), Ромнах – 4 (51), Недригайловском – 3 (28), Бурынском – 3 (25), Сумском районе – 2 (61), Белопольском – 2 (37), Глухове – 2 (32), Конотопском – 2 (25), Шостке – 1 (56), Кролевецком – 1 (56), Роменском – 1 (28), Ахтырке – 1 (27), Лебединском – 1 (15), Ахтырском – 1 (12), Глуховском – 1 (11), Великописаревском – 1 (4), Тростянецком районе – 0 (34), Лебедине – 0 (21), Ямпольском – 0 (19), Краснопольском – 0 (19), Путивльском – 0 (19), Шосткинском – 0 (13), Липоводолинском – 0 (8 ), Середина-Будском – 0 (5).

Всего 1131. Процент смертности растет – 1,54% (было 1,41%). В Украине выше – 2,15% (было 2,09%) – 44 715 из 2 085 938.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 14-м месте. По карантинным ограничениям по-прежнему в «красной зоне». На сегодня превышены два показателя: эпидпорог – 118,6% (нужно меньше 100%) и уровень госпитализации – 67,4 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60).