Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста Родители должны ответственно подходить к здоровью малыша, ведь в детском возрасте существует риск развития многих патологий.

Поэтому необходимы наблюдение и консультация детского хирурга. Подробнее об этом в нашей статье.

Периодичность посещения специалиста

На первом году жизни маленький пациент должен пройти обследование у детского хирурга с целью исключения/подтверждения патологий. Это не прихоть врача, а рекомендации ВОЗ, которые нужно соблюдать. Одной из самых распространенных патологий является патология тазобедренного сустава, которая в этом возрасте как раз и формируется.

Следующий поход к детскому хирургу необходимо запланировать перед тем, как отправить ребенка в детский сад. Мальчику нужно пройти осмотр у уролога, а девочке — у детского гинеколога. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что половые органы развиваются согласно норме.

Следующий плановый визит в клинику показан в возрасте 6–7 лет. Осмотр будет включать обход всех специалистов, а не только детского хирурга.

Государственная или частная клиника

Визит к врачу – это всегда стресс для ребенка. К сожалению, в государственных больницах не могут обеспечить комфортные условия приема. Поэтому заботливым родителям лучше всего записаться на прием в частную клинику Adonis. Там развита хирургия в Киеве, квалифицированные сотрудники, современное оборудование.

Распространенные патологии

Наиболее частая патология, с которой сталкивается детский хирург – это грыжа. Заболевание диагностируется как у девочек, так и у мальчиков. В младенческом возрасте чаще всего

встречается пупочная грыжа – это патология, при которой происходит выпячивание содержимого кишечника в пупочное кольцо. Также встречается паховая грыжа и грыжа белой линии.

Грыжи в детском возрасте протекают гораздо сложнее, чем во взрослом. Обусловлено это тем, что существует высокая вероятность защемления. Поэтому родители должны тщательно следить за состоянием ребенка. Если замечены тревожные симптомы, необходимо как можно скорее обратиться к детскому хирургу.

У новорожденных часто встречается такая патология, как кефалогематома. Под ней подразумевается кровоизлияние между костью черепа и надкостницей. Оно происходит в момент родов, когда ребенок проходит через родовые пути.

Тревожная симптоматика

Обращаться к специалисту нужно не только планово согласно графику, но и при наличии тревожных симптомов. Если у ребенка есть острая боль в животе, трудности при мочеиспускании, боли в спине и суставах, нарушение стула, то ему показана консультация у специалиста.

Также данного врача необходимо посещать сразу после получения травм и обнаружения новообразований. Своевременное обращение за квалифицированной помощью позволит минимизировать риски осложнений.

Другие патологии, которые входят в компетенцию детского хирурга, варикоцеле, фунгус, баланопостит, фимоз, лимфаденит.

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